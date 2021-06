preuve à enjeux élevés que les États-Unis et la Russie ne sont pas en guerre ⋆ .

Alors que le président Joe Biden poursuit le premier voyage à l’étranger de son administration, l’événement le plus suivi d’un programme intense sera le sommet de cette semaine avec le président russe Vladimir Poutine.

“Les attentes pour le sommet Poutine-Biden sont à juste titre faibles”, a noté le professeur d’histoire de l’Université catholique Michael Kimmage dans un récent essai. “Les enjeux, cependant, sont élevés”, avec des relations entre les États-Unis et la Russie au plus bas depuis la guerre froide. “La relation est devenue si tordue et incertaine maintenant qu’il faut montrer que la Russie et les États-Unis ne sont pas en guerre.”

Biden et son épouse, Jill, se sont embarqués le 9 juin pour un voyage de huit jours afin d’organiser des réunions avec un casting européen de poids lourds : le Premier ministre britannique Boris Johnson, les dirigeants de l’OTAN et de l’Union européenne, la reine Elizabeth ; Le président turc Reccep Erdogan – et un tête-à-tête avec Poutine.

Biden et Poutine ont commenté dimanche différents aspects du sommet tant attendu.

Biden a déclaré aux journalistes à Cornwall pourquoi il ne rejoindrait pas Poutine, comme Donald Trump l’a fait en 2018, pour une double conférence de presse. “J’ai toujours trouvé, et je ne veux pas dire que la presse ne devrait pas savoir, mais ce n’est pas un concours pour savoir qui peut faire mieux devant une conférence de presse ou essayer de s’embarrasser”, a déclaré Biden. “Il s’agit de me dire très clairement quelles sont les conditions pour avoir une meilleure relation [sic] – avec la Russie.

La meilleure approche, a déclaré Biden, était que les deux dirigeants se rencontrent, puis se parlent indépendamment par la suite.

“Je pense que la meilleure façon de gérer cela est que lui et moi nous rencontrions, lui et moi discutions”, a déclaré Biden. «Je sais que vous ne doutez pas que je serai très franc avec lui au sujet de nos préoccupations et je vais expliquer clairement comment cette réunion s’est déroulée et il expliquera clairement de son point de vue comment cela s’est passé. Je ne veux pas me laisser distraire par, se sont-ils serré la main, qui a le plus parlé et les autres. »

S’exprimant dimanche à Moscou, Poutine a donné un aperçu de la façon dont il lutterait contre au moins un problème que Biden soulèvera probablement, concernant les cybercriminels.

Moscou est prêt à livrer de tels criminels aux États-Unis, a déclaré Poutine, mais seulement si Washington rend la pareille.

“Si nous sommes d’accord sur l’extradition des criminels, la Russie le fera naturellement, mais seulement si l’autre partie, dans ce cas, les États-Unis, accepte la même chose et extradera également les criminels correspondants vers la Fédération de Russie”, a déclaré Poutine. Il a noté que la cybersécurité est un problème clé car “toute déconnexion de systèmes entiers entraîne des conséquences très graves et cela s’avère possible”.

Les commentaires des deux dirigeants font suite à une série d’échanges difficiles qui a duré des mois. Plus tôt cette année, Biden a déclaré à un intervieweur de télévision qu’il pensait que Poutine était “un tueur”, un commentaire auquel Poutine a répondu par des coups sur la société américaine.

Biden a déclaré au téléphone à Poutine que l’administration actuelle pense que la Russie s’est immiscée dans les élections américaines et que Moscou est à blâmer pour un cyberpiratage de grande envergure qui a pénétré les systèmes du gouvernement américain. Chaque pays a expulsé certains des diplomates de l’autre et des consulats ont été fermés, l’un des résultats étant une réduction des échanges culturels entre les deux pays.

Le prochain sommet marquera la première étape d’un processus plus long, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

“Ce n’est pas un moment d’interrupteur”, a déclaré Blinken lors d’une apparition dans un talk-show dimanche. Biden dira à son homologue russe « nous recherchons une relation plus prévisible et plus stable, et si nous sommes en mesure de voir qu’il y a des domaines où il est dans notre intérêt mutuel de coopérer.

“C’est le début du test de cette proposition, et la Russie décidera par ses actions dans quelle direction elle veut aller”, a déclaré Blinken. « Nous verrons cela se jouer dans les mois à venir. »

L’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton s’attend à ce que le sommet aboutisse à un résultat décevant pour les États-Unis

“Je ne pense pas que Biden comprenne pleinement quels sont ses objectifs avec la Russie ou comment les atteindre”, a déclaré Bolton à Andrea Mitchell de NBC. « Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à gagner pour lui. Il y a un inconvénient considérable. Je pense que cette réunion est prématurée.

La réunion du côté de Biden consisterait probablement à cocher une série d’éléments sur un menu, a déclaré Bolton.

« Avoir une réunion où il suffit de parcourir une liste et de cocher : « OK, nous avons soulevé le piratage des élections russes, nous avons soulevé l’ingérence russe dans le Donbass en Ukraine », je ne pense pas que cela accomplisse grand-chose”, a-t-il déclaré.

L’un des sujets de discussion de Biden est probablement la figure de l’opposition de Poutine, Alexey Navalny, qui a été empoisonnée dans des circonstances mystérieuses et est maintenant emprisonnée en Russie.

Peut-être pour détourner la discussion sur Navalny, le Kremlin a déclaré mercredi que les organisations politiques de Navalny sont extrémistes et donc interdites.

Le Kremlin a prédit la semaine dernière que ses relations avec Washington vont empirer.

« Je suppose qu’une détérioration supplémentaire [of relations with the U.S.]”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov le 9 juin à Moscou. “Nous déploierons un maximum d’efforts pour éviter cela car les risques sont sérieux et la gestion de crise dans nos relations reste à l’ordre du jour.”

Poutine a déclaré mercredi que l’OTAN s’était élargie vers l’est lorsque « les relations entre la Russie et l’Occident collectif étaient assez satisfaisantes, sinon celles d’un partenaire dans le bon sens direct du terme ». Pendant les expansions, a déclaré Poutine, l’Occident ne se souciait pas de la Russie.

“Je ne veux pas utiliser de mots durs, mais ils ont simplement craché sur nos intérêts, et c’est tout”, a déclaré Poutine.

La tension est une raison suffisante pour que Biden et Poutine se rencontrent, selon Kimmage.

“L’objectif à long terme de Biden devrait être de normaliser les relations américano-russes”, a-t-il écrit. “Simplement en ayant lieu, un sommet Poutine-Biden aiderait sur ce front, en suggérant qu’il est normal que les présidents russe et américain se rencontrent et se rencontrent souvent.”

La Maison Blanche considère le sommet du 16 juin comme la clé du maintien d’une relation importante avec Moscou.

“Il n’y a jamais de substitut à l’engagement de leader à leader, en particulier pour les relations complexes, mais avec Poutine, c’est exponentiellement le cas”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan aux journalistes la semaine dernière à la Maison Blanche. «Il a un style de prise de décision très personnalisé, et il est donc important pour le président Biden de pouvoir s’asseoir avec lui face à face, d’être clair sur où nous en sommes, de comprendre où il se trouve, d’essayer de gérer notre différences et d’identifier les domaines dans lesquels nous pouvons travailler dans l’intérêt de l’Amérique pour progresser.

Moscou a cité des similitudes entre cette réunion et un sommet des décennies plus tôt entre les chefs des États-Unis et de l’Union soviétique.

« Des parallèles historiques peuvent être établis alors que le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a rencontré le président américain Ronald Reagan au même endroit, à Genève, en novembre 1985 », ont écrit des responsables dans le média du Kremlin, Tass.

Le parallèle donne un aperçu de ce que Moscou espère gagner du prochain sommet.

“Avant la prochaine réunion au plus haut niveau, les experts des deux pays appellent Poutine et Biden à réaffirmer la déclaration de Gorbatchev et Reagan sur l’inadmissibilité de la guerre nucléaire et à lancer un dialogue régulier sur la stabilité stratégique”, ont écrit des responsables du Kremlin.

Le sommet entre Biden et Poutine commence mercredi à la Villa LaGrange, sur les rives du lac Léman.