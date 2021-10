Preuve Carrie & Big reviennent à Paris dans Sex and the City Reboot

Quand And Just Like That … a été annoncé en janvier, il a été confirmé que Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon reprendraient respectivement leurs personnages Carrie Bradshaw, Charlotte York Goldenblatt et Miranda Hobbes. Le producteur exécutif de la série originale Michael Patrick King est également de retour pour le prochain chapitre de SATC.

Notamment MIA ? Kim cattrall, qui a joué le quatrième membre de leur quatuor, la favorite des fans, Samantha Jones. Étant donné que Cattrall s’est disputée avec Parker et a exclu un retour pour un troisième film potentiel, il n’était pas trop surprenant de la voir s’asseoir cette série, mais cela a laissé les fans se demander si Samantha serait remplacée.

« Samantha ne fait pas partie de cette histoire », a confirmé Parker sur Instagram. « Mais elle fera toujours partie de nous. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons. »

Et ce n’était pas la dernière fois qu’elle pesait sur le sujet.

« Ce n’est pas aussi noir et blanc que ça. Nous ne cherchons pas à créer un quatrième personnage », a déclaré Parker à un caméraman en janvier, lorsqu’on lui a demandé si la recherche d’un quatrième acteur pour la nouvelle série avait commencé.

Elle a ajouté : « Nous avons New York City comme quatrième personnage. Il y aura beaucoup de nouveaux personnages intéressants qui nous enthousiasmeront. »