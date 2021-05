Preuve de Google Pixel pliable repérée dans la version bêta d’Android 12

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

De nouvelles preuves de la rumeur du téléphone pliable de Google auraient fait surface dans la version bêta d’Android 12. Le nom de code de l’appareil, «Passport», a été repéré pour la première fois dans des documents internes de l’entreprise l’année dernière. 6 duo.

Il y a eu plusieurs suggestions selon lesquelles Google travaille sur un téléphone pliable. D’autres preuves de cela sont apparues en 2020, indiquant la sortie de l’appareil en 2021. Maintenant, une autre mention de ce produit a fait surface, cette fois dans la version bêta d’Android 12.

Selon 9to5Google, la version bêta d’Android 12 répertorie les numéros de modèle japonais et les noms de code des téléphones Pixel à venir. Les quatre noms de code d’appareil que nous avons révélés dans les rapports précédents également. Il s’agit notamment de «Barbet», supposé être le Pixel 5a 5G, et «Oriole» et «Raven», qui feraient partie de la troupe Pixel 6. Cependant, l’un des appareils les plus remarquables est «Passport». On pense que cet appareil est le téléphone pliable Pixel de Google.

Il n’y a pas de détails sur les spécifications, ni d’autres informations sur la version, mais il est à noter que de nouvelles preuves du prétendu pliable de Google sont présentes dans la dernière version du système d’exploitation de la société. Google a confirmé en 2019 qu’il fonctionnait sur un tel appareil, mais sa mention dans la version bêta d’Android 12 suggère que le téléphone n’est peut-être pas trop loin.

Quant au nom de code lui-même, on ne sait pas si «Passport» est un indice sur la forme du pliable. Si tel est le cas, le Pixel pliable peut être plus proche de la taille et de la forme du Galaxy Z Flip que du Galaxy Z Fold. Des rapports précédents ont également souligné que Samsung construisait des écrans pliables pour Google.

Bien sûr, une mention dans la version bêta d’Android 12 ne garantit pas sa sortie officielle. Maintenant que le facteur de forme est plus mature, le moment est peut-être venu pour Google d’adopter la technologie.

Que pensez-vous de la nouvelle preuve d’un prochain téléphone pliable Google? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.