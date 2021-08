Preuve de travail vs. preuve de participation

Le monde des crypto-monnaies s’est adapté aux demandes actuelles et a généré de nouveaux algorithmes de consensus avec de meilleures fonctionnalités. Le premier algorithme de consensus était l’algorithme Proof of Work, mais il existe aujourd’hui plusieurs protocoles tels que Proof of Stake et Proof of Space.

Des algorithmes de consensus spécifiques offrent certains avantages par rapport à d’autres. Par exemple, l’algorithme Proof of Stake est un protocole de consensus plus sécurisé, plus rapide et moins cher que Proof of Work. LaneAxi s, le réseau mondial de fret direct sans intermédiaires de fret, utilise un algorithme de preuve de participation pour garantir des transactions rapides et une sécurité et une confidentialité accrues.

Différence entre la preuve de travail et le protocole de consensus de preuve d’enjeu

Au « début » de la crypto-monnaie, le seul consensus disponible était l’algorithme de preuve de travail, que Bitcoin et Ether utilisent encore. Cependant, au fur et à mesure que la communauté crypto grandissait, les transactions quotidiennes augmentaient également. Mais l’algorithme Proof of Work n’a pas pu gérer un trafic aussi élevé, ce qui a entraîné une congestion du réseau, des frais de transaction élevés et des vitesses de transaction plus faibles.

La principale raison de cette congestion du réseau est que la preuve de travail repose sur des capacités d’exploration matérielle, un processus très consommateur d’énergie. Récemment, l’exploitation minière de Bitcoin a été restreinte en Chine en raison de sa grande consommation d’énergie et de son empreinte carbone excessive.

Cependant, un nouveau protocole appelé Proof of Stake n’utilise pas de matériel de minage pour créer de nouveaux jetons afin de contrer ce problème. Il est basé sur le pari de jetons existants pour valider de nouvelles transactions et développer de nouveaux jetons. Comme il ne dépend pas du matériel minier, il nécessite beaucoup moins d’énergie et a des frais généraux inférieurs ainsi qu’une empreinte carbone considérablement réduite.

L’algorithme Proof of Stake offre une sécurité plus élevée, des transactions moins chères et plus rapides avec une faible consommation d’énergie et est préféré à l’algorithme de consensus PoW. Même Ether vise à passer du PoW au PoS pour offrir de meilleurs services.

Comment LaneAxis utilise-t-il le protocole Proof of Stake ?

LaneAxis a un jeton ERC 20 natif ; Le jeton AXIS est protégé à l’aide du mécanisme de consensus de preuve de participation. Contrairement au PoW, le PoS utilise des jetons jalonnés pour sélectionner les validateurs de nœuds et nécessite moins d’énergie. Étant donné que le mécanisme de consensus Proof of Stake nécessite moins de puissance, ils ont des coûts inférieurs et sont plus efficaces à administrer.

LaneAxis utilise ce protocole de consensus pour rendre les transactions au sein de la plate-forme utilisant le jeton AXIS moins chères, plus rapides et plus sécurisées. Étant donné que la plate-forme repose sur des transactions contractuelles rapides et intelligentes, l’efficacité est de la plus haute importance pour garantir une expérience fluide aux expéditeurs et aux transporteurs.

De plus, LaneAxis stocke le montant de la transaction dans des contrats intelligents pendant que l’expédition est en cours. La preuve de participation garantit que les contrats intelligents sont protégés et visibles publiquement sur la blockchain pour une plus grande transparence.

Le réseau LaneAxis vise à redéfinir la relation entre les expéditeurs et les transporteurs, et le token AXIS joue un rôle essentiel dans le processus. L’utilisation de l’algorithme Proof of Stake aide le réseau LaneAxis à garantir l’évolutivité, la sécurité, la confidentialité, des transactions moins chères et plus rapides et une consommation d’énergie considérablement réduite.

