Preuve potentielle de surfaces Mac Pro mises à jour alimentées par Intel dans la version bêta de Xcode

Alors qu’Apple est en train de migrer sa gamme de Mac vers Apple Silicon, il y aurait encore un autre Mac à processeur Intel en préparation. Comme repéré pour la première fois par Brendan Shanks sur Twitter, la première version bêta de Xcode 13 inclut une nouvelle référence à la prise en charge évolutive du processeur Intel Ice Lake Xeon, apparemment destinée à une future mise à jour Mac Pro.

Bloomberg a rapporté plus tôt cette année qu’Apple avait “discuté” de l’utilisation de processeurs Intel dans une future mise à jour Mac Pro. Cela vient du fait que la société développe également des puces Apple Silicon haut de gamme destinées au Mac Pro. Dans un rapport de janvier, Mark Gurman a écrit :

Apple travaille également sur une paire de nouveaux ordinateurs de bureau Mac Pro, ses machines Mac les plus chères qui ne sont pas livrées avec un écran inclus, ont déclaré les gens. Une version est une mise à jour directe du Mac Pro actuel et continuera d’utiliser le même design que la version lancée en 2019. Apple a discuté de la poursuite de l’utilisation des processeurs Intel pour ce modèle plutôt que de passer à ses propres puces.

Dans un article sur Twitter aujourd’hui, Gurman a doublé cette affirmation et a déclaré qu'”Apple a effectivement travaillé sur une mise à jour de l’Intel Mac Pro”.

La référence trouvée dans Xcode 13 beta 1 est Ice Lake SP, qui est le tout dernier processeur Xeon Scalable d’Intel. Apple utilise actuellement des processeurs Intel Xeon W dans le Mac Pro, cela représenterait donc une amélioration notable des performances.

Avec cette preuve, il semble en effet probable qu’Apple prépare une dernière mise à jour Intel pour le Mac Pro, qui est son Mac le plus cher et le plus polyvalent. Apple a déclaré en juin 2020 que la transition d’Intel vers Apple Silicon prendrait environ deux ans. Les premiers Mac alimentés par M1 sont sortis en novembre 2020.

Ajout intéressant à usr/include/mach/machine.h dans Xcode 13 beta 1 : CPUFAMILY_INTEL_ICELAKE_SP. Actualisation du Mac Pro à venir ? pic.twitter.com/e3OQuLyUeV – Brendan Shanks (@realmrpippy) 8 juin 2021

