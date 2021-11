Preuve que les enfants Ava, Deacon et Tennessee de Reese Witherspoon sont ses clones

Exercice Le temps passé en famille vous donne des endorphines. Les endorphines rendent heureux. Et Reese Witherspoon en est l’exemple parfait.

Dans une nouvelle photo à vous faire fondre, l’actrice rayonne aux côtés de son mari Jim Toth, leur sont Tennessee, 9 ans et ses enfants philippe, 22 et le diacre Philippe, 18. (ICYMI, elle partage les deux avec ex Philippe Philippe.) Comme elle a légendé la photo, « Joyeux Thanksgiving de notre famille à la vôtre. »

Pas de grande petite surprise ici : en un instant, les enfants de Reese ressemblent à ses clones – quelque chose que les fans ont souvent souligné en voyant sa progéniture grandir. Et, en fin de compte, la femme de 45 ans adore entendre parler de leurs solides gènes familiaux, surtout en ce qui concerne les similitudes qu’elle partage avec son aîné.

« J’adore être confondu avec elle parce que cela me fait me sentir si jeune », a récemment déclaré Reese à InStyle, notant qu’Ava ne s’en soucierait pas non plus. « Elle roule vraiment avec ça. Je suis sûr que ce n’est pas facile de ressembler exactement à ta mère. »