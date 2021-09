Preuve que les vampires font un retour à la télévision

Vous aurez envie de mordre à pleines dents dans cette mise à jour !

Les vampires étaient à peu près partout au milieu des années 2000 : la franchise Twilight dominait le box-office, True Blood et The Vampire Diaries diffusés à la télévision et les adolescents dévoraient la série de livres Vampire Academy. Cependant, à un certain moment, l’obsession d’Hollywood pour les vampires a commencé à s’estomper. Par exemple, même le premier spin-off de TVD, The Originals, a pris fin en 2018 après cinq saisons.

Pourtant, juste au moment où nous pensions que les vrais documentaires sur le crime seraient l’obsession de maintenant, American Horror Story et Midnight Mass ont prouvé que les personnages suceurs de sang ont toujours leur place à la télévision. Nous avons d’abord repéré le retour des vampires dans la première partie de la 10e saison d’American Horror Story.

Dans les nouveaux épisodes, l’auteur Harry Gardner (Finn wittrock) a guéri son bloc d’écrivain grâce à un médicament améliorant la performance, nommé la Muse. Le seul bémol ? La pilule donne à Harry une faim insatiable de sang, le forçant à se nourrir des habitants de Cape Cod.