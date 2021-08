Preuve que Luis Miguel… n’est pas Luis Miguel

Aujourd’hui, nous vous présentons quelques curiosités et secrets que vous ne connaissiez probablement pas sur Luis Miguel, êtes-vous prêt?

En fait, le titre est quelque peu dramatique, on a beaucoup dit que Luis Miguel n’est pas Luis Miguel, il y a des voyants qui ont affirmé et confirmé que Luis Miguel est mort il y a des années, beaucoup d’autres remettent en question ces déclarations et assurent que Luis Miguel continue en vie, d’autres assurent qu’il est déjà décédé, la réalité est que nous ne savons pas, nous ne le saurons pas, mais ce que nous savons, c’est que sa musique est très talentueuse, donc indépendamment de ces déclarations controversées, nous voulons vous donner aujourd’hui quelques secrets et curiosités que vous ne connaissiez sûrement pas sur Luis Miguel. Tu es prêt? Nous vous donnons tous les détails ici dans Music News.

Si vous pensez tout savoir sur Luis Miguel juste parce que vous regardez la série de Luis Miguel sur Netflix, vous vous trompez, il y a plus que vous ne savez pas.

Luis Miguel est actuellement considéré comme l’une des plus grandes icônes de la musique latine, il a commencé sa carrière pratiquement enfant, son père a abandonné sa propre carrière pour commencer avec sa fille dès son plus jeune âge.

Luis Miguel a été acteur pendant quelques années, il commençait et commençait dans le rôle d’acteur comme un enfant, participant en 1984 à “Ya plus jamais” et plus tard, “La fièvre de l’amour” mais après ce film, il n’a jamais continué. le monde du jeu d’acteur, plus que la participation stellaire à son premier chapitre de la série Luis Miguel.

Luis Miguel a eu d’innombrables partenaires amoureux, il est tout à fait un briseur de cœur. Luis Miguel a assuré que le 18 novembre 1995, il était né de nouveau, il a commenté que ce jour-là il avait eu un concert et qu’il avait également eu un accident, ce qui lui a fait voir et changer son point de vue sur beaucoup de choses dans sa vie.

Connaissez-vous un secret ou pire, si Luis Miguel est Luis Miguel ?