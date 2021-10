Preuve statistique que le partage ne fonctionne pas sur LinkedIn pour les cadres

Le partage.

C’est une chose puissante dans les cercles de marketing des médias sociaux. C’est le Saint Graal des actions sur les réseaux sociaux – et nous, en tant que spécialistes du marketing des réseaux sociaux, passons beaucoup de temps à essayer de convaincre les clients de frapper.

Nous voulons que nos clients partagent. Plus de partage signifie plus de portée. Et la plupart d’entre nous sont évalués en fonction de la portée que nous atteignons grâce à nos activités sur les réseaux sociaux.

Mais, pour les dirigeants, l’action est-elle aussi puissante ? Les dirigeants devraient-ils partager les publications d’autres personnes – et les publications de leurs marques – sur LinkedIn ?

Sur la base de mes recherches, la réponse est un « non » décidé.

Regardons juste quelques exemples.

Prenez Geoff Martha, par exemple. PDG de Medtronic. Très actif sur LinkedIn et l’une des études de cas pour les grandes entreprises du Minnesota sur les médias sociaux réalisées correctement par un haut dirigeant.

Geoff partage de temps en temps les publications d’autres personnes. Il partage également les publications de Medtronic de temps en temps. Si je regarde les 10 derniers partages qu’il a faits sur LinkedIn, ils ont en moyenne 379 engagements par publication.

Si je regarde les 10 derniers messages organiques qu’il a écrits par lui-même, ils représentaient en moyenne 1 258 engagements par message.

POSTES PARTAGÉS : 379 engagements

POSTES BIO : 1 258 engagements

C’est une augmentation de 300+%.

Regardons Corie Barry, un autre merveilleux exemple d’un leader sur LinkedIn et faisant de grandes choses sur la plate-forme.

Corie est un partageur libéral du contenu du compte Best Buy. Ses 10 derniers messages où elle a partagé le contenu de Best Buy, ou de quelqu’un d’autre, ont donné lieu à une moyenne de 162 engagements par message.

D’un autre côté, ses 8 derniers messages organiques ont fait la moyenne (choquant, elle n’a eu que 8 messages organiques sur LinkedIn depuis qu’elle est PDG !) 1 192 engagements.

PARTAGÉ : 162 engagements par publication

BIO : 1 192 engagements par poste

C’est une augmentation de 700% !

Un de plus, et regardons plus global. Satya Nadella, PDG de Microsoft.

Ses 10 derniers messages partagés sur LinkedIn ont en moyenne 5 042 engagements. Wow.

Mais, ses 10 derniers messages organiques ont en moyenne 10 755 engagements.

PARTAGÉ : 5 042 engagements par poste

BIO : 10 755 engagements par poste

100% d’augmentation.

Enfin, regardons un exécutif local avec un peu plus de suivi. Si vous lisez ceci et que votre exécutif a un plus petit nombre d’abonnés, ce sera plus pertinent.

Shelly Ibach, PDG de Sleep Number, compte à peine plus de 5 000 abonnés. Donc, pas aussi gros que Martha ou Barry ci-dessus, mais rien non plus non plus.

Pour les 10 derniers messages partagés de Shelly, elle a en moyenne 37 engagements par message.

Pour les 10 derniers messages organiques de Shelly, elle a en moyenne 126 engagements par message.

PARTAGÉ : 37 engagements par publication

BIOLOGIQUE; 126 engagements par poste

C’est presque une augmentation de 350%.

Maintenant, il ne s’agit que de quatre cadres. Une étude à peine concluante. Mais, je peux vous dire que d’après les nombreux autres dirigeants et dirigeants que j’ai suivis sur LinkedIn, c’est assez cohérent.

Les publications partagées génèrent BEAUCOUP moins d’engagement que les publications organiques.

Cela ne veut pas dire que les dirigeants ne devraient pas partager les publications de la marque ou les publications d’autres personnes de temps en temps. Je crois qu’ils devraient certainement.

Il y a de la valeur à ce que le PDG partage le message de la marque de temps en temps (il devrait voir plus d’engagement lorsque le PDG le partage, à moins que votre nom ne soit Walmart ou Microsoft).

Et, les PDG partageant les messages des employés est toujours une victoire. C’est le leadership 101 – élever ceux qui vous entourent et qui font le succès de l’organisation !

Cependant, il doit y avoir un équilibre. Et, je dirais qu’un équilibre est assez fortement axé sur les publications organiques par rapport aux publications partagées. Il n’y a pas de formule magique ici, mais cela devrait probablement se situer dans les 7/8 publications organiques contre 2-3 publications partagées par tranche de 10 publications.