Prévenir la fraude monétaire grâce à l’intelligence artificielle

Au cours de la dernière décennie, l’accessibilité des services bancaires et financiers a augmenté à pas de géant. Cependant, il y a également eu une incidence croissante de fraudes financières. Une de ces escroqueries qui a augmenté est l’escroquerie de la mule d’argent.

Une mule d’argent est essentiellement une personne qui est utilisée comme intermédiaire pour transférer de l’argent illégalement. Les criminels ciblent les victimes pour faire transférer leur argent en utilisant les comptes bancaires de ces dernières. Alors que de nombreuses victimes (ou « mules d’argent ») peuvent ignorer leur rôle dans l’escroquerie, certaines d’entre elles peuvent être volontairement complices car elles reçoivent une partie de l’argent transféré.

Certaines façons courantes dont les criminels peuvent recruter des mules sans méfiance sont au moyen d’annonces d’emploi apparemment authentiques, de messages de loterie ou de vacances et d’emplois à l’étranger. Quels que soient les moyens, le but de l’arnaque est toujours d’exfiltrer de l’argent volé à des bienfaiteurs criminels via le compte de la mule.

L’escroquerie d’appels automatisés récemment découverte perpétrée par un centre d’appels indien a fraudé des personnes âgées aux États-Unis de 8 millions de dollars. Ceci est un exemple de la façon dont des victimes âgées sans méfiance ont été utilisées comme mules.

En Inde, depuis l’annonce du Jan Dhan Yojana, de nombreux comptes d’épargne à solde nul sont également devenus des cibles faciles par les cybercriminels, dont beaucoup ont utilisé des mules pour convertir de l’argent illégitime en argent blanc, et vice versa.

Points clés pour les banques

Le plus grand défi pour les banques d’éviter l’escroquerie de la mule d’argent est sa nature même. Dans la plupart des cas, ces transactions passent inaperçues car elles semblent être des transactions normales se produisant dans des comptes insoupçonnés. De plus, les petites transactions ne sont même pas un signal d’alarme du point de vue de l’impôt sur le revenu et ne sont donc pas tracées. De plus, il est très difficile d’identifier ces fraudes car les banques ne peuvent pas facilement déterminer si quelqu’un agit contre le criminel.

Compte tenu de ces facteurs, les transactions de mule d’argent ont une forte probabilité de glisser sous les contrôles de risque généraux en place actuellement. Néanmoins, ces transactions présentent un risque de conformité élevé pour les institutions bancaires et financières.

Comment l’intelligence artificielle peut aider à prévenir l’arnaque Money Mule

Alors que les banques et les institutions financières disposent d’un système de notation des risques pour chaque compte, dans lequel la probabilité que les comptes soient utilisés pour des activités illicites est évaluée, une mule peut même être un titulaire de compte à faible risque avec un KYC vérifié et des enregistrements authentiques.

Des entreprises telles que Karza Technologies travaillent avec des acteurs du secteur pour concevoir des solutions qui automatisent la détection précoce de ces comptes. Ces solutions basées sur l’IA se concentrent sur des points de données et des caractéristiques alternatifs tels que le profil typique de la mule monétaire, les seuils monétaires pour divers profils, etc.

Les solutions utilisent des algorithmes qui aident à identifier les modèles et à signaler toute transaction anormale, ainsi qu’à prendre en compte les cas typiques où la probabilité qu’un compte soit utilisé comme une mule est élevée. Par exemple, les niveaux de revenus, l’adresse permanente et temporaire du titulaire du compte et sa proximité avec l’agence, la fréquence et la taille de la transaction peuvent être utilisés comme points de données pour retracer toute activité anormale pour un dit compte. De telles solutions utilisent des algorithmes uniques pour créer un modèle qui évalue la probabilité qu’un compte soit un mulet.

