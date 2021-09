Prévision à long terme : Octobre brûlant ! Les Britanniques se prélassent dans l’explosion de 21 ° C – le temps chaud continue | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni a connu de longues périodes de temps sec et ensoleillé en septembre et les conditions douces devraient se poursuivre jusqu’à l’automne. Le temps chaud est sur le point de s’emparer du Royaume-Uni au cours de la première semaine d’octobre avec des températures atteignant les 20 °C.

Le premier week-end d’octobre devrait voir le mercure atteindre 20C (68f) le samedi 2 octobre.

Les graphiques des températures maximales montrent que certaines parties du centre et du sud de l’Angleterre virent à l’orange lorsque l’air chaud se déplace à travers le pays.

Selon les graphiques de Netweather, la Grande-Bretagne semble attirer des panaches d’air chaud du sud de la France alors que les températures grimpent jusqu’au milieu des années vingt de l’autre côté de la Manche.

Le dimanche 3 octobre, le mercure restera légèrement au-dessus de la moyenne avec les hauts-adolescents attendus dans les régions du centre et du sud-est.

L’extrême sud de l’Angleterre est fixé au 19C à 18h, avec 17C dans les Midlands et 16C au Pays de Galles.

Les thermomètres devraient dépasser les 20 °C le lundi 4 octobre alors qu’une zone de haute pression continue de se former autour des îles britanniques.

Les dernières cartes Netweather montrent des zones de l’extrême sud-est de l’Angleterre cuisant à 21 ° C à 15 heures.

On s’attend à ce que l’air plus chaud pousse plus au nord alors que les cadrans de température atteignent 18 ° C dans les régions centrales et 17 ° C dans le nord-est.

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : les choses vont empirer ! Boris met en garde Merkel

Les prévisions à long terme de Netweather du 4 octobre indiquent: «Il sera probablement plus sec que la moyenne pour une grande majorité du Royaume-Uni, en particulier au début de la semaine, lorsque la haute pression semble devoir être assez dominante la plupart du temps.

« Il y a une confiance assez élevée que les précipitations seront globalement inférieures à la moyenne.

«Les températures devraient être proches de la normale à long terme dans l’ensemble, avec un potentiel d’une ou deux épidémies du nord pour apporter des nuits fraîches, mais des vents d’ouest plus chauds entre les deux.

“Les totaux d’ensoleillement seront probablement supérieurs à la normale dans l’ensemble du pays, en particulier dans l’ouest, bien qu’à cette période de l’année, les anticyclones nuageux soient plus fréquents qu’en été, donc la confiance dans les totaux d’ensoleillement est plus faible que pour les totaux de précipitations.”

A NE PAS MANQUER

Tesco ferme une station-service alors que la pénurie de chauffeurs de camion frappe l’approvisionnement en carburant [INSIGHT}

Royal LIVE: Meghan and Harry blasted over ‘pseudo-royal engagement’ [LIVE]

Météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prépare à une chaleur de trois jours [FORECAST]

Les prévisions à long terme de la BBC indiquent qu’il y a des “signaux encourageants” que le temps chaud connu ce mois-ci se poursuivra.

Il prévoit que la période de temps chaud est entraînée par une zone de haute pression en provenance d’Europe.

Vers la mi-octobre, il prévient également que la période de temps ensoleillé et sec pourrait être menacée en raison de la menace de tempêtes qui se préparent dans l’Atlantique.

Les prévisions de la BBC du 4 au 17 octobre ont déclaré : « Tout au long de la première moitié d’octobre, nous continuons de voir des signaux encourageants selon lesquels le modèle à grande échelle de fin septembre se poursuivra sans changement significatif.

« La haute pression sera probablement une caractéristique constante en Russie occidentale, qui sera la principale force motrice de notre météo. »

Il ajoute : « Notre scénario de risque pour la première quinzaine d’octobre est que la haute pression se renforce dans l’ouest et le nord-ouest de l’Europe, poussant la basse pression vers l’Islande ou la Norvège.

“C’est une perspective plus sèche, plus chaude et plus ensoleillée et cela devient un peu plus probable si nous voyons un fort ouragan de l’Atlantique aller trop loin au nord.

“Il y a environ 30% de chances que ce modèle se développe à la place, les chances augmentant légèrement vers la mi-octobre.”