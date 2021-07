Prévision de pluies extrêmement fortes à Satara; de nombreux disparus après des glissements de terrain

La région est battue par des pluies incessantes depuis deux jours.

Vendredi soir, le département météorologique indien (IMD) a émis une nouvelle « alerte rouge » pour Satara, prévoyant des « pluies extrêmement abondantes » dans les prochaines 24 heures dans les zones vallonnées de « ghat » de ce district du Maharashtra occidental où une trentaine de personnes sont portées disparues après glissements de terrain.

Le département du Met a également émis une “alerte orange” pour les districts de Pune et de Kolhapur.

Des précipitations extrêmement fortes sont susceptibles de se produire dans des endroits isolés des sections de ghat du district de Satara, a indiqué l’IMD.

En émettant une alerte orange pour Pune et Kolhapur, l’IMD a déclaré que “des précipitations fortes à très fortes” sont probables dans des endroits isolés des zones ghat des deux districts.

Jusqu’à présent, au moins six personnes sont décédées des suites d’accidents liés à la pluie tels que des glissements de terrain et des noyades dans le district de Satara et environ 30 personnes sont portées disparues après des glissements de terrain dans les villages d’Ambeghar, Mirgaon et Dhikawale à Patan tehsil, a déclaré Shekhar Singh, collecteur du district.

Seize personnes étaient portées disparues après que le glissement de terrain ait frappé des maisons à Ambeghar et 12 personnes étaient portées disparues à Mirgaon, a-t-il déclaré.

L’administration du district a évacué environ 150 personnes de Mirgaon, 50 d’Ambeghar et 50 de Dhokawale.

Une dizaine de personnes, blessées dans les glissements de terrain à Ambeghar et Mirgaon, ont été emmenées dans les centres de santé primaires à proximité et seraient en sécurité.

Une opération de sauvetage est en cours aux deux endroits face aux précipitations continues et aux inondations, a ajouté le collecteur.

“Il y a jusqu’à présent six victimes, quatre en raison des glissements de terrain et deux en raison de noyades”, a déclaré Singh.

Deux personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Devrookhwadi à Wai tehsil jeudi et 27 personnes ont été secourues. Deux personnes étaient toujours portées disparues.

