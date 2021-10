Prévision de prix Axie Infinity: AXS pourrait bientôt atteindre 200 $

Le prix d’Axie Infinity (AXS / USD) a fortement augmenté jeudi alors que la demande pour les jetons continuait de se redresser. Le prix de la pièce AXS a augmenté de plus de 16% et se négocie actuellement à 140 $. Ce prix est légèrement inférieur à son plus haut historique de 153 $.

Redéfinir le jeu

Axie Infinity est l’un des projets de blockchain à la croissance la plus rapide au monde. Au cours des derniers mois, le jeton AXS est passé de « nulle part » pour devenir la 23e plus grande crypto-monnaie au monde. Il a une capitalisation boursière de plus de 8 milliards de dollars et est actuellement plus important que d’autres devises populaires telles que Filecoin, Tron, Tezos et VeChain.

Axie Infinity est une plateforme de jeu blockchain avec des millions d’utilisateurs chaque jour. Les joueurs jouent et sont récompensés par le jeton AXS, qu’ils peuvent échanger ou parier sur. En fait, environ 25 % de tous les AXS en circulation ont été jalonnés.

En plus des jeux, la plateforme est devenue un acteur de premier plan dans l’industrie des jetons non fongibles (NFT). En fait, son volume a dépassé celui d’autres plates-formes populaires telles que Art Blocks, CryptoPunks et CryptoToadz. Dans un récent rapport, DappRadar a déclaré :

«Actuellement, le volume de transactions historique d’Axie Infinity est de 2,18 milliards de dollars. Pour mettre les choses en perspective, la collection la plus proche est CryptoPunks, avec 800 millions de dollars de moins. »

Par conséquent, le prix d’Axie Infinity augmente alors que les investisseurs continuent de miser sur la croissance de la plateforme. Dans une note récente, Arianna Simoson, associée chez Andreessen Horowitz, qui a investi dans la plateforme, a déclaré :

« D’une certaine manière, Axie a créé ce modèle, mais je pense qu’il sera appliqué très largement… Si je peux jouer à un jeu, m’amuser autant et aussi gagner de l’argent, évidemment je préfère le faire, non ? »

Prévision de prix Axie Infinity

Le graphique journalier montre que le prix AXS a été récemment dans une fourchette étroite. Il a formé ce qui ressemble à un motif de drapeau haussier. Dans l’analyse de l’action des prix, un motif de drapeau haussier est généralement un signal haussier. Il a également dépassé les moyennes mobiles à court et à long terme, tandis que le MACD a dépassé le niveau neutre.

Par conséquent, le prix Axie Infinity maintiendra probablement l’élan haussier alors que son battage médiatique se poursuit. Initialement, le prix est susceptible de passer à la résistance à 150 $, puis il ciblera le prochain niveau clé de 200 $.

Le post Axie Infinity Price Prediction: AXS pourrait atteindre 200 $ bientôt est apparu en premier sur Invezz.