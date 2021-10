Prévision de prix Bitcoin: 4 experts discutent de leurs perspectives BTC

Les gains récents de Bitcoin (BTC/USD) ont été tout simplement spectaculaires. Il a dépassé 60 000 $ vendredi et continuera de gagner au cours de la semaine à venir à la lumière d’une probabilité croissante que le premier ETF Bitcoin devienne bientôt réalité. Invezz a parlé à quatre experts du champion en titre des perspectives de la cryptographie.

Gregory Klumov, PDG de la société sœur d’EXANTE, déclare que la part de Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies a chuté parce que les investisseurs ont tourné leur attention vers d’autres projets. Il ne trouve pas cela surprenant car la recherche est en cours pour les technologies compatibles blockchain de troisième génération, alors que Bitcoin n’a qu’un simple registre décentralisé. Il dit:

Ces commentaires semblent contredire sa prédiction selon laquelle BTC atteindrait 100 000 $ d’ici l’automne de cette année. At-il toujours un objectif de prix de 100 000 $? Greg a répondu :

BTC devient de plus en plus obsolète en tant que couche technologique pour la cryptographie et la DeFi en particulier. Bitcoin atteindra finalement la cible de 100 000 $. Le mécanisme d’inertie lancé il y a longtemps va inévitablement pousser la première crypto-monnaie vers de nouveaux records.

Le PDG de Delta Exchange a souligné que Bitcoin s’est rallié aux attentes d’approbation d’un ETF à terme dès demain. Il a commenté :

Simon Peters, analyste d’actifs cryptographiques chez eToro, concède que la plus récente flambée des prix Bitcoin a été principalement déclenchée par la confiance croissante que la SEC approuvera le lancement d’un ETF basé sur Bitcoin. Il dit:

La perspective d’un nouveau record historique d’ici quelques semaines ne devrait pas détourner les investisseurs de leurs objectifs à long terme, et une approche patiente reste la plus prudente. Néanmoins, le marché réagit clairement positivement alors que nous nous rapprochons de plus en plus du «Saint Graal» d’un ETF bitcoin de l’actif sous-jacent.