Prévision de prix Bitcoin: BTC pourrait chuter à 20 000 $ après la mort de la croix

La liquidation des prix du Bitcoin (BTC / USD) a repris alors que les inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire et la répression de la Chine se poursuivaient. Le BTC a baissé à 32 639 $, ce qui est nettement inférieur au sommet de près de 35 000 $ de mercredi.

La demande de BTC diminue

Bitcoin et autres crypto-monnaies ont vu leur demande baisser ces derniers mois. Cela s’est produit lorsque de nombreux investisseurs ont commencé à sortir de leurs positions après une solide performance.

Les investisseurs ont été préoccupés par plusieurs choses. Premièrement, l’énergie utilisée pour extraire le Bitcoin suscite des inquiétudes. Étant donné que le BTC est basé sur un mécanisme de preuve de travail, il utilise une grande quantité d’énergie pour produire. Cela a rendu presque impossible pour de nombreux investisseurs institutionnels d’acheter la pièce en raison de problèmes ESG.

Deuxièmement, la Chine a intensifié sa répression sur les actifs. Il a déjà bloqué certains des principaux influenceurs sur les réseaux sociaux. De plus, il a demandé à Baidu de bloquer les résultats de recherche pour des mots-clés tels que OKEx et Binance. Plus important encore, le pays a demandé aux sociétés financières d’éviter de traiter avec des personnes et des entreprises qui traitent des devises.

De plus, il a intensifié sa répression contre les mineurs de Bitcoin. En tant que tel, on craint que ces mineurs abandonnent les crypto-monnaies, ce qui entraînera davantage d’approvisionnements.

Troisièmement, le prix du Bitcoin a connu des difficultés en raison des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera à s’adapter. Dans la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt la semaine dernière , Les Les décideurs politiques ont fait savoir qu’ils commenceraient à augmenter les taux au cours des deux prochaines années. Il y a aussi des signes que la banque commencera à sortir de son assouplissement quantitatif. programme bientôt. En tant que tels, les investisseurs se souviennent encore de la chute des prix du Bitcoin en 2018 lorsque la Réserve fédérale a procédé à 4 hausses de taux.

Enfin, on craint que le gouvernement américain n’ajoute plus de réglementations dans l’industrie après les récentes attaques de ransomware très médiatisées. Des pirates informatiques liés à la Russie, la Corée du Nord et l’Iran ont été accusés d’avoir volé des milliards de dollars.

Prévision du prix du Bitcoin

Sur le graphique journalier, on voit que le prix du BTC a chuté ces derniers mois. Cela a contribué à pousser la pièce en dessous des moyennes mobiles exponentielles de 50, 100 et 200 jours. En fait, les EMA de 50 et 200 jours forment une croix de la mort.

En outre, la devise a formé un motif de drapeau baissier qui envoie généralement un signal baissier. Il est également passé en dessous du niveau de retracement de 50% de Fib. Par conséquent, le prix du BTC devrait continuer à baisser, le prochain point de référence étant le plus haut de 2017 à 20 000 $.

