Prévision de prix Bitcoin: BTC/USD retrace en dessous de 47 500 $

Prévision de prix Bitcoin – 19 septembre

Le prix du Bitcoin continue sa chute avec près de 1 000 $ en dessous des moyennes mobiles.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 52 000 $, 54 000 $, 56 000 $

Niveaux d’assistance : 44 000 $, 42 000 $, 40 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Au moment de la rédaction, BTC/USD oscille à 47 491 $. Il y a eu des cas où BTC échangeait des mains en dessous de 47 500 $, mais comme c’est le cas maintenant, le chemin de la moindre résistance est toujours à la baisse. Pendant ce temps, le graphique journalier montre que le marché est susceptible de connaître davantage de tendances à la baisse.

Prédiction du prix Bitcoin: le prix BTC peut échouer à une résistance potentielle

En regardant l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace en dessous du niveau 55 ; en l’état, le prix du Bitcoin n’est pas encore fini avec la baisse. Malgré la baisse subie, l’indicateur technique n’est pas trop loin du niveau 50. Cela pourrait signifier que le mouvement baissier peut encore se concentrer et pourrait faire en sorte que le prix du Bitcoin suive la tendance à la baisse dans la mesure où la pièce royale passe en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours.

À la hausse, la reprise peut ne pas être facile, mais un mouvement durable au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours pourrait trouver une résistance à 48 000 $, ce qui pourrait annuler le scénario baissier et permettre une reprise prolongée vers les niveaux de résistance à 52 000 $, 54 000 $ , et 56 000 $. Cependant, une augmentation de la pression de vente sur le marché pourrait forcer le prix du Bitcoin sur une trajectoire douloureuse et à travers divers supports provisoires à 44 000 $, 42 000 $ et 40 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

En regardant le graphique de 4 heures, le prix du Bitcoin se négocie en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, car la pièce vient de survivre au support de 47 000 $ pour que le marché reprenne sa dynamique haussière. Cependant, la pièce maîtresse devrait revenir sur le marché haussier si le prix dépasse les moyennes mobiles. Pendant ce temps, une résistance plus élevée se situe à 48 500 $ et, à mesure que l’indicateur technique, l’indice de force relative (14), passe au-dessus du niveau 50.

BTCUSD – Graphique quotidien

D’un autre côté, si le mouvement baissier recule, le niveau de support de 47 000 $ pourrait ne pas être en mesure de contenir la pression de vente. Plus encore, BTC/USD est susceptible de tomber à 46 000 $ et moins si le prix tombe en dessous de la limite inférieure du canal.

