Prévision de prix Bitcoin: le ciel est la limite après la rupture du week-end

Le prix du Bitcoin (BTC/USD) a bondi à la hausse lundi à la fin de la phase de consolidation. La pièce a bondi à plus de 51 000 $, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 972 milliards de dollars. En conséquence, la capitalisation boursière combinée de toutes les crypto-monnaies suivies par CoinMarketCap est passée à plus de 2,33 billions de dollars.

Rebond des crypto-monnaies

Après deux semaines de consolidation, le prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies a rebondi au cours de la session nocturne. Alors que le BTC a bondi à plus de 51 000 $, d’autres devises numériques populaires ont également augmenté. Ethereum a atteint plus de 3 900 $, tandis que Cardano et Solana ont atteint plus de 2,90 $ et 142 $ également.

Il y a eu plusieurs catalyseurs clés pour la dernière remontée des prix du Bitcoin. Premièrement, vendredi, les États-Unis ont publié des chiffres économiques relativement faibles. Les données ont montré que l’économie du pays a créé plus de 235 000 emplois en août. Ce chiffre était nettement inférieur à la médiane estimée de 750 000 et était le chiffre le plus bas depuis des mois.

Les chiffres de l’emploi aux États-Unis indiquaient que la croissance du marché du travail ralentissait. Cependant, d’autres chiffres montrent que l’économie se porte plutôt bien. Par exemple, le taux de chômage est tombé à 5,2%, le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie. Dans le même temps, les salaires ont augmenté de 4,3% tandis que le taux de participation est resté à 6,7%.

Néanmoins, les ajouts plus lents signifient que la Réserve fédérale aura probablement une attitude attentiste avant de commencer à s’adapter. Dans sa déclaration au symposium virtuel de Jackson Hole, Jerome Powell a déclaré que la Fed surveillerait probablement l’impact de la variante Delta avant de s’ajuster.

Deuxièmement, le prix du BTC a augmenté tandis que l’optimisme des commerçants est resté stable. De plus, le prix a réussi à grimper de moins de 30 000 $ ces derniers mois à plus de 50 000 $. Par conséquent, la récente consolidation était un calme avant la tempête dans l’industrie.

Prévision du prix du Bitcoin

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du BTC a réussi à exploser au cours de la session de l’après-midi. Le prix de la pièce a bondi au-dessus du niveau de résistance clé à 50 537 $, où il a eu du mal à le dépasser plus tôt. Il a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) clés à 25 et 50 jours, tandis que des oscillateurs tels que l’indice de force relative (RSI) ont été relativement positifs.

Par conséquent, une fois la cassure effectuée, la devise devrait rester sur une tendance haussière, les haussiers ciblant une résistance clé à 52 000 $.

Le post Bitcoin Price Prediction: The Sky’s The Limit After Weekend Breakout est apparu en premier sur Invezz.