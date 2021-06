Prévision de prix Cardano: Ada est toujours dans une phase de découverte de tendance

Le prix Cardano (ADA / USD) est en mode consolidation alors que les investisseurs se préparent pour le nouveau mois. ADA, le jeton natif de l’écosystème Cardano, se négocie à 1,6990 $, soit 27% au-dessus du niveau le plus bas du week-end.

Tableau des prix ADA

Adoption accrue de Cardano

Cardano est un projet de blockchain à croissance rapide qui a été lancé par Charles Hoskinson, qui était également co-fondateur d’Ethereum. C’est le seul réseau construit à partir de matériaux de recherche peer-to-peer et a été l’un des premiers à adopter le mécanisme de consensus de preuve de participation (POS).

Le réseau Cardano a de nombreuses utilisations dans différents secteurs. Par exemple, il a des utilisations dans le secteur de l’éducation, où il peut simplifier le mécanisme de délivrance des certificats. En avril, la Fondation Cardano a signé un grand accord pour décentraliser le secteur de l’éducation en Éthiopie.

Cardano est également applicable dans le secteur de la vente au détail, où il peut être utilisé pour traiter des produits contrefaits. Il est également utilisé dans les secteurs du gouvernement, de l’agriculture, des finances et de la santé.

De plus, le prix de Cardano a augmenté en raison de son intention de défier Ethereum dans le secteur des contrats intelligents. Les développeurs mettent en œuvre le changement à travers l’étape Goguen de leur développement. En mettant en œuvre des contrats intelligents, les développeurs pourront créer des applications telles que la finance décentralisée (DeFi) comme Uniswap et Aave. Ils pourront également créer des plates-formes pour les développeurs de jetons non fongibles (NFT).

Ces évolutions ont attiré plus d’attention sur le réseau Cardano, ce qui se reflète dans son prix. Le prix de Cardano a augmenté de près de 900% jusqu’à présent cette année et de plus de 2 000% au cours des 12 derniers mois. Cela a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 53 milliards de dollars, ce qui en fait le quatrième plus grand projet de cryptographie après Bitcoin, Ethereum et Tether.

Cependant, Cardano n’est pas à l’abri des fluctuations du marché. En mai, après avoir atteint un sommet historique de 2,4555 $, il a chuté de plus de 60% lors de la liquidation du marché.

Analyse technique du prix Cardano

Tableau technique des prix Cardano

Le graphique sur quatre heures montre qu’une bataille fait rage entre acheteurs et vendeurs. Cela a conduit à la création de ce qui ressemble à un motif triangulaire. En analyse technique, un triangle symétrique est généralement un signe de consolidation.

Contrairement aux triangles ascendants et descendants, le triangle symétrique est relativement difficile à prédire la prochaine action des prix. Néanmoins, étant donné que le triangle n’est pas proche de la zone de confluence, cela signifie que le prix continuera de se consolider au cours des prochaines sessions. Les principaux niveaux de support et de résistance sont de 1,50 $ et 1,80 $.