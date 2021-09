Prévision de prix Cardano (ADA) pour octobre 2021

in

Le prix Cardano (ADA / USD) a considérablement souffert ces dernières semaines. Il se négocie à 2,0910 $, soit environ 32% en dessous de son sommet de septembre. Cette baisse porte sa capitalisation boursière totale à plus de 66 milliards de dollars US, ce qui en fait la quatrième plus grande crypto-monnaie au monde.

révision de septembre

Septembre a été un mois relativement difficile pour Cardano. Son prix est passé d’un sommet historique de 3,0976 $ à un creux de 1,1960 $.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix de l’ADA a chuté en septembre. D’abord, il y avait l’achat des rumeurs, la vente de l’actualité qui s’est produite au cours du mois. Il s’agit d’une situation dans laquelle les investisseurs achètent un actif avant une annonce ou un événement majeur, puis se retirent lorsque l’événement se produit.

Dans ce cas, l’événement était le hard fork d’Alonzo. Dans ce document, Cardano a commencé à accepter les fonctionnalités de contrat intelligent. Avec les contrats intelligents, les développeurs ont pu créer des applications décentralisées (DAPP) et des organisations autonomes décentralisées (DAO). En tant que telles, ces applications seront en concurrence avec les autres chaînes intégrées comme Ethereum, Binance et Avalanche.

Deuxièmement, le prix de Cardano a fortement chuté en septembre en raison de problèmes réglementaires. Dans un communiqué, la Banque populaire de Chine (PBOC) a annoncé que les crypto-monnaies étaient illégales dans le pays. Le gouvernement a également interdit aux entreprises étrangères d’offrir des services de crypto-monnaie aux citoyens chinois.

En conséquence, de nombreuses entreprises telles que Huobi, OKEx et Binance ont cessé d’accepter de nouveaux clients chinois. Ensuite, ils supprimeront les existants dans un certain temps. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) enquête sur les pièces stables, qui sont des crypto-monnaies liées aux monnaies fiduciaires.

Troisièmement, le prix de l’ADA a chuté en raison des risques croissants sur le marché financier. Ces risques comprenaient la crise d’Evergrande et la possibilité d’un défaut du gouvernement américain. De plus, les grandes banques centrales telles que la Réserve fédérale et la Banque d’Angleterre (BOE) ont commencé à se montrer agressives.

Prévision de prix Cardano

Le graphique journalier montre que le prix du Cardano a connu une forte baisse ces dernières semaines. En cours de route, il a réussi à passer en dessous du niveau de support clé à 2,4915 $, qui était le précédent record de tous les temps. Dans le même temps, les moyennes mobiles à 25 et 50 jours ont marqué un modèle de croisement baissier. L’indice de force relative (RSI) a formé un modèle de divergence baissière. En même temps, l’ADA semble former la section de poignée du modèle de tasse et de poignée. Par conséquent, le prix devrait rester sous pression pendant un certain temps, puis rebondir en octobre.

