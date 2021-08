Prévision de prix Cardano: pause obtenir plus de profit

Le prix du Cardano (ADA / USD) a chuté à un niveau de support majeur alors que les prises de bénéfices reprennent. La pièce est tombée à 2,47 $, soit environ 15 % en dessous du plus haut de cette semaine. ADA a une capitalisation boursière de plus de 81,5 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin et Ethereum.

Cardano est un projet de blockchain lancé par Charles Hoskinson pour relever certains des plus grands défis dans des secteurs tels que la vente au détail, la finance, l’éducation et l’agriculture. La feuille de route de la plateforme comporte cinq étapes, dont Byron, Shelley, Goguen, Basho et Voltaire.

Les développeurs de Cardano travaillent maintenant sur l’ère Goguen, qui introduira la technologie des contrats intelligents. Pour commencer, les contrats intelligents sont la technologie qui permet le développement d’applications décentralisées sur des plateformes telles que Solana et Ethereum.

En lançant la technologie des contrats intelligents, Cardano aidera à résoudre l’un des plus grands mystères de sa plate-forme. En fait, le mois dernier, Mike Novogratz, l’influent investisseur en crypto-monnaie, a demandé à ses abonnés Twitter de présenter certains des projets construits sur Cardano.

Pourtant, il n’y a aucune preuve que les développeurs se déplacent dans l’écosystème Cardano. En outre, de nombreux projets existants tels que Solana, Hadera Hashgraph, Ethereum et Polkadot fonctionnent relativement bien.

Le prix de Cardano est également en baisse alors que le sentiment dans l’industrie de la crypto-monnaie diminue. En fait, après avoir dépassé les 50 000 $ cette semaine, le prix du Bitcoin a légèrement baissé au-dessus de 48 000 $. Dans le même temps, Ethereum est tombé à environ 3 100 $, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies suivies par CoinMarketCap est tombée à plus de 2 000 milliards de dollars.

Les analystes surveillent le sommet actuel de Jackson Hole pour obtenir des informations sur les taux d’intérêt et la réduction progressive des achats d’actifs par les banques centrales. Alors, quelle est la prochaine étape pour le prix ADA ?

Prévision de prix Cardano

Le graphique journalier montre que le prix du Cardano s’est récemment redressé. En fait, à son apogée cette semaine, la pièce était en hausse de plus de 200% par rapport à son plus bas en juillet. En cours de route, la pièce a formé un motif de tasse et de poignée illustré en rouge. Cette semaine, le prix de l’ADA s’est déplacé au-dessus du côté supérieur du modèle de coupe. Maintenant, il est descendu et a retesté ce niveau. Dans l’analyse de l’action des prix, il s’agit généralement d’une approche de rupture et de retest, ce qui signifie que la pièce reprendra probablement la tendance haussière. Ceci est démontré par le fait qu’il a dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours.

