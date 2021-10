Prévision de prix Cartesi (CTSI) après une vente implacable

in

Cartesi CTSI / USD toujours sous pression; Le prix de cette crypto-monnaie est passé de 1,27 $ à 0,49 $ depuis le 9 août 2021, et le prix actuel est d’environ 0,67 $.

Cartesi est une plate-forme de couche 2 qui permet aux développeurs de coder des contrats intelligents et des DApps directement avec des composants logiciels conventionnels et des ressources de système d’exploitation Linux. Cryptage illimité, évolutivité massive et confidentialité sont les principales caractéristiques de cette plate-forme tout en préservant les solides garanties de sécurité d’Ethereum.

Les DApp qui s’exécutent uniquement sur des contrats intelligents sont confrontés à de sévères restrictions sur la quantité de données qu’ils peuvent manipuler, tandis que les DApp qui s’exécutent sur Cartesi peuvent traiter des quantités de données pratiquement illimitées.

Les DApp Cartesi sont composées de composants blockchain et hors chaîne, et il est important de mentionner que les composants hors chaîne s’exécutent sous un système d’exploitation Linux complet qui fournit l’écosystème complet requis pour les calculs complexes.

Les développeurs peuvent créer des contrats intelligents simples à complexes en utilisant tous les langages de programmation, outils, bibliothèques, logiciels et services Cartesi.

Cartesi a été fondée en 2018 par Augusto Teixeira, Erick de Moura, Augusto Teixeira et Colin Steil et il est important de mentionner que Serguei Popov, le fondateur d’IOTA, est devenu l’un des premiers investisseurs de Cartesi. Sergueï Popov a dit :

L’équipe Cartesi s’est rendu compte qu’elle exploitait une portée plus large et le projet a évolué vers le développement d’une infrastructure Linux de couche 2 polyvalente pour surmonter les problèmes d’évolutivité, de calcul et d’infrastructure pour les applications blockchain.

CTSI est un jeton utilitaire qui alimente le réseau Cartesi en résolvant l’évolutivité de la blockchain et les frais élevés à l’aide d’une technologie appelée Optimistic Rollups. Le jeton CTSI est actuellement disponible sur de nombreuses bourses, et les investisseurs peuvent également acheter du CTSI via l’application Revolut.

Fondamentalement, il existe encore des incertitudes autour de ce projet, et son succès dépend principalement de sa stratégie pour étendre son influence sur le marché.

Techniquement, Cartesi (CTSI) reste sous pression, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie au prix actuel, vous devriez utiliser un ordre “stop-loss” car le risque est encore élevé.

Cartesi (CTSI) est tombé de ses récents sommets au-dessus de 1,20 $, et les prix pourraient mettre longtemps à voir une nouvelle reprise. Le risque de nouvelles chutes n’est pas encore terminé, le niveau de support critique est à 0,50 $, et si le prix le casse à nouveau, le prochain objectif de prix pourrait être à 0,40 $.

D’un autre côté, si le prix saute à nouveau au-dessus de la résistance de 1 $, nous avons la voie ouverte à 1,20 $.

Cartesi est une plate-forme de couche 2 qui permet aux développeurs de coder leurs contrats intelligents et leurs DApps à partir de variantes simples à assez complexes. D’un point de vue technique, Cartesi (CTSI) reste sous pression et le risque de nouvelles chutes n’est pas encore écarté.

