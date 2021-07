Prévision de prix Cartesi

Comparer

Cartesi (CTSI) est un jeton qui alimente Cartesi, une solution d’évolutivité de couche 2 qui fonctionne comme une plate-forme permettant aux développeurs dApp de créer et de déployer leurs applications.

En règle générale, les solutions de niveau 2 se concentrent sur le déplacement des calculs hors de la chaîne pour améliorer l’évolutivité. En plus d’utiliser une approche similaire, Cartesi aborde le problème de l’évolutivité sous un angle légèrement différent. L’équipe Cartesi note que le développement “traditionnel” est un domaine si florissant car des décennies d’évolution ont laissé un héritage impressionnant d’outils et de connaissances dont les développeurs d’aujourd’hui peuvent tirer parti. En revanche, les dApps sur la blockchain sont actuellement très limitées. L’une des raisons de cette disparité est un système d’exploitation, ou son absence, en tant qu’environnement qui encourage le développement. Cartesi vise à résoudre ce problème en utilisant une machine virtuelle spéciale appelée machine Cartesi basée sur l’architecture RISC-V, d’abord conçue et testée dans le cadre de travaux universitaires. Il héberge un environnement Linux général entièrement capable, vous aidant à éviter les limitations de la blockchain comme les machines virtuelles spécifiques au carburant. Cela permet aux développeurs d’utiliser les outils auxquels ils sont habitués et d’écrire du code dans n’importe quel langage plutôt que d’avoir à apprendre des langages spécifiques comme Solidity ou Viper, ce qui les aide à se sentir plus confiants et créatifs.

Le jeton Cartesi est utilisé pour inciter les réseaux et comme carburant dans les transactions. Il fait également partie du mécanisme de consensus Proof-of-Stake utilisé dans Noether (chaîne latérale Cartesi) pour le stockage.

Cartesi a été lancé pour la première fois en avril 2020 via l’offre d’échange initiale sur Binance Launchpad. Son prix est resté principalement entre 0,03 $ et 0,05 $ jusqu’en 2021, sauf en août, où il a connu une légère hausse à ~ 0,1 $. Les pics de prix de Cartesi correspondent apparemment souvent aux déverrouillages de jetons CTSI, qui se produisent tous les 3 mois ; Août 2020 n’a pas fait exception. Le premier déverrouillage de 2021 a eu lieu fin janvier et début février, le prix a bondi à 0,3 $. Après quelques hauts et bas, le prix Cartesi a atteint un plus haut historique le 9 mai 2021 : 1,75 $. Depuis lors, le prix a suivi une tendance à la baisse, quoique lentement, atteignant ~ 0,4 à 0,5 $ début juillet. Cependant, le prochain lot de jetons sera débloqué à la fin de ce mois, donc en août, nous pourrons voir le prix et voir si la tendance se poursuit.

Même si une analyse technique précise à 100% de la crypto-monnaie Cartesi est difficilement possible, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez voir la note d’achat et de vente CTSI agrégée en temps réel pour la période sélectionnée. Le résumé CTSI/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Cartesi (CTSI) à partir de plates-formes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix de Cartesi passera de 0,3437 $ à 1 200 $ en un an. Cela fait de CTSI un investissement incroyable. Le potentiel de revenu à long terme est de 249,14%. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 4 465 $.

Répondant à la question de savoir si Cartesi est un bon investissement, TradingBeasts dit un oui catégorique. Dans les perspectives de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 0,4904795 $ avec une réduction à 0,4764513 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Cartesi augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 0,344031 $ au prix actuel à 1,1867288 $. Il passera à 0,5429798 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Selon cette prévision, Cartesi est un investissement rentable à long terme.

Comme le montre l’analyse citée ci-dessus, les projections de Cartesi (CTSI) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix positifs ou négatifs du CTSI. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets Cartesi, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

