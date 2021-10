Prévision de prix Chainlink, un whoop 100 $ pour LINK?

L’une de ces pièces, et celle qui fait la une des journaux depuis l’essor des projets DeFi, est Maillon de chaîne. Sa monnaie RELIER a amassé un grand groupe d’adeptes enthousiastes, y compris des célébrités, des experts de l’industrie et des futurologues de la technologie. l’altcoin a connu une croissance rapide et est l’une des crypto-monnaies les mieux classées par capitalisation boursière.

L’altcoin a connu une ascension passionnante vers le sommet, mais quelles sont ses perspectives pour le reste de 2021 ? Dans cet article, nous aborderons les Prévision du prix du maillon de chaîne et analyse de marché.

Comme Chainlink a des fondamentaux solides, les investisseurs pensent que LIEN Prix est lié à la pompe par la suite.

Aperçu

Crypto-monnaie

Maillon de chaîne

Jeton

RELIER

Prix

27,6700 $

Capitalisation boursière

12.710.832.309.0000 $

Alimentation en circulation

459 509 553,9175 $

Volume d’échanges

913 291 188,0000 $

Haut de tous les temps

52.7000 $ 10 mai 2021

Tout le temps bas

0,1482 $ 29 novembre 2017

Qu’est-ce que Chainlink (RELIER)?

Chainlink est unique par rapport aux autres projets de blockchain. Le modèle économique est uniquement axé sur la création de contrats intelligents pour le monde extérieur. Chainlink espère décentraliser Internet pour combler le fossé entre les blockchains et les applications qui existent dans le monde réel.

Le système Chainlink dispose d’un réseau décentralisé d’Oracles, de sorte que les contrats intelligents peuvent interagir en toute sécurité avec les plates-formes hors chaîne. Fondée en septembre 2014 par son PDG Sergueï Nazarov et Directeur technique Steve Ellis.

Les opérateurs de nœuds Chainlink extraient les données des systèmes hors chaîne et les convertissent dans des formats compatibles avec la blockchain. Ils reçoivent la crypto-monnaie LINK – un ERC-20 jeton basé sur Ethereum. Selon les développeurs, le prix de LINK est étroitement corrélé au nombre d’opérateurs de nœuds.

Analyse fondamentale

Étant donné qu’Oracle et Chainlink fonctionnent simultanément pour la conversion de données, le travail peut sembler ardu. Mais en réalité, cela ne comporte que 3 étapes ! Au début du processus, un contrat intelligent demande des données lorsque cela est nécessaire. Le protocole LINK reçoit la demande et génère un accord de niveau de service Chainlink.

Dans l’intervalle, l’accord générera davantage 3 autres contrats. Un pour la réputation, qui vérifiera l’Oracle et le vérifiera. Deuxièmement, le contrat suivant agit comme un pont entre le contrat de requête et les nœuds qui prennent les requêtes.

La traduction des données hors chaîne en données en chaîne et vice versa est prise en charge par le Chainlink Core. La demande est d’abord convertie en un formulaire hors chaîne afin que les informations en temps réel puissent lire la demande et récupérer facilement les données requises via une API. Une fois que les informations précises sont arrivées aux nœuds, elles sont ensuite transcrites dans le langage en chaîne et livrées aux nœuds ! Ainsi, le protocole Chainlink augmente la transparence et améliore la fiabilité et la précision des données qui entrent dans la blockchain !

Le jeton LINK alimente l’ensemble du processus et agit en tant qu’agent de ravitaillement du réseau. C’est-à-dire que les nœuds Chainlink sont payés en jetons LINK pour avoir prêté leurs services en récupérant les données en temps réel dans la blockchain. Mais avant cela, chaque nœud doit investir des jetons LINK dans le réseau en promettant d’offrir des services précis.

Prévision du prix des maillons de chaîne 2021

Chainlink a continué à se négocier à 11,45 $ courant janvier. Étonnamment, le prix a grimpé à 51,17 $ pour atteindre un nouveau sommet le 10 mai 2021. Lorsque le marché s’est effondré le 19 mai, le prix LINK est passé de 36,8 $ à 21 $. Cependant, après ce point, le prix a progressivement augmenté.

Après le krach boursier de mai, avec les pressions d’achat et de vente normales, le prix a atteint 25 $ d’ici la fin août. Il y a eu une forte baisse début septembre en raison des problèmes de Bitcoin avec son déploiement au Salvador. Cette baisse semble être de courte durée, car Chainlink est en passe de revenir à ce niveau – et potentiellement au-delà.

Il a beaucoup attiré l’attention et attiré de nouveaux utilisateurs vers leur projet. Les fondamentaux semblent sains pour de nombreux analystes. L’altcoin a été proactif dans le lancement de ses produits et développements bien dans le temps, en croissance constante. En partenariat avec des entreprises de premier plan telles que Google Cloud, le prix LINK peut augmenter considérablement pour exploser 37,008 $ d’ici la fin de l’année.

D’un autre côté, compte tenu de tous les sentiments du marché et des nouvelles jouant à cache-cache, des revers majeurs peuvent survenir. Si d’autres circonstances imprévues ou des pièces concurrentes donnent un chemin difficile, le prix de l’altcoin pourrait chuter pour soutenir les niveaux à 15,988 $.

Globalement, si le réseau poursuit la même tendance d’ici fin 2021, 42,44 $ peut être facilement réalisable. Si la devise suit une tendance haussière comme en janvier, le prix serait 75,24 $. Et s’il tombe dans un piège baissier, le prix peut chuter à 27,08 $.

Prévision du prix des maillons de chaîne 2022

Si l’altcoin ferme cette année en atteignant des sommets, alors 2022 pourrait commencer à être haussier à 75,24 $. D’un autre côté, si un piège baissier s’engouffre, alors le commerce 2022 pourrait reprendre à une tendance similaire à 27,08 $.

Si le réseau augmente les niveaux de récompense de ses nœuds, il pourrait alors saisir de nouveaux nœuds en jalonnant leurs jetons, ce qui entraînerait une augmentation du prix. Dans un tel cas, à la fin de 2022, le prix LINK pourrait fracasser un nouveau sommet de 111,32 $. Cependant, étant un protocole très transparent, le prix moyen de son jeton peut atteindre entre 91,32 $ et 80,005 $.

D’un autre côté, une éventuelle manipulation des données est débattue par de nombreux critiques. Si le réseau ne travaille pas pour improviser cela, alors le prix peut rebondir jusqu’à 78,869 $.

Prévision de prix LINK sur 5 ans

Dans 5 ans, avec plus de partenariats, une trésorerie importante de fonds de réserve et un service en demande, il semble que la plate-forme soit bien placée pour relever tous les défis qui pourraient survenir à temps. Avec les nouvelles mises à jour des connexions aux API, le jeton utilitaire peut se trouver sur des cartes avec un maximum de 318,52 $ d’ici la fin des cinq prochaines années.

D’autre part, si le marché s’effondre en raison de controverses sur les cryptos classiques et la blockchain, à la suite d’autres devises, LINK peut également plonger à 126,731 $. Si les contrats intelligents peuvent être traités de manière transparente au fil des ans, l’altcoin pourrait alors évoluer en moyenne de 191,99 $.

LIEN Prix Prédiction du marché

1) TradingBeasts

Selon les commerçants, le prix LINK pourrait s’échanger autour de 24,081 $ d’ici la fin de 2021 et d’ici la fin de 2024, le prix pourrait atteindre 33,223 $.

2) DigitalCoin

Il considère Chainlink comme un investissement solide avec des attentes de flambée des prix pour les années à venir. Digitalcoin s’attend à ce que Chainlink (LINK) se négocie à 32,48 $ fin 2021.

3) PortefeuilleInvestisseur

Les prévisions basées sur des algorithmes de Wallet Investor sont très optimistes quant au prix futur de Chainlink. Ils pensent que le prix LINK peut atteindre 56,834 $ en un an. Sur la base de la situation actuelle du marché, ils prévoient que le taux grimpera à 226,161 $ d’ici la fin de 2026.

4) Prévisions longues

Selon Longforecasts, le prix du lien pourrait se négocier entre 25,39 $ et 31,51 $ d’ici la fin de 2021, et d’ici la mi-2025, le prix pourrait remonter et franchir 51,00 $.

Nos prévisions de prix Chainlink (LINK)

Chainlink a la capacité inhérente d’étendre les contrats intelligents, permettant l’accessibilité des données pour les événements, les transactions et la même tendance. L’optimisme semble rattraper la chaleur sur une prévision de prix à long terme pour la plate-forme. Selon la prédiction formulée par Coinpedia, si le réseau se met à jour en cryptographie et démarre de nouveaux partenariats, le prix LINK pourrait augmenter jusqu’à 74,00 $ à la fin de l’année.

D’un autre côté, de nombreux critiques ont commencé à remettre en question le but des jetons LINK dans le projet. Si cela persiste et que d’autres célébrités indiquent une déclaration à l’appui, le prix pourrait s’en ressentir et plonger à 25,03 $.

Année. Potentiel élevé. Faible potentiel. 2021. 74 008 $. 26,988 $ 2022. 105,883 $. 40,869 $. 2025. 327,46 $ 98,433 $

LINK Analyse historique des prix

2017

LINK a été financé par une ICO et a réussi à lever 32 millions USD en septembre 2017. Au cours de sa campagne de vente de jetons privés, LINK a coûté 0,09 USD par jeton et 0,11 USD lors de sa vente publique.

2018

Puis, en 2018, la pièce a pris un bon départ en doublant de 0,15 $ à 0,43 $ par pièce. Il a connu plusieurs hausses de prix, ce qui a augmenté le prix de la devise à 1 $.

2019

En juin 2019, des nouvelles ont éclaté sur Twitter concernant une coopération potentielle avec Chainlink et Google Cloud. En conséquence, le prix de LINK est passé de 1,19 $ à 1,93 $. Plus tard, la pièce a encore augmenté pour atteindre 2,24 $ lorsqu’elle a été cotée sur Coinbase.

Au moment où LINK est apparu sur l’échange, il avait atteint 4,45 $. À la fin du mois d’août, le prix de ChainLink avait de nouveau baissé à 1,61 $.

2020

ChainLink a connu un mouvement de prix important en janvier 2020 et s’est terminé en février. Au cours de cette période, la pièce a réussi à passer de 1,74 $ à 4,60 $ en peu de temps.

En mars, il est tombé de manière cruciale à son niveau de prix précédent de 1,74 $. En avril, il a réussi à se redresser, remontant à 3 $.

Puis, le 7 juillet 2020, le prix LINK a connu une augmentation impressionnante alors que le réseau national de blockchain de la Chine, le Blockchain Service Network (BSN) a été activé avec 135 nœuds intégrés aux oracles de prix Chainlink.

La nouvelle a vu le prix de LINK passer d’environ 4,87 USD à un sommet historique de 5,60 USD, avec des gains de 15% sur la journée.

Chainlink a poursuivi une ligne de tendance ascendante jusqu’à la mi-août, gagnant un élan haussier. Fin septembre 2020, il a connu une activité baissière soudaine avant de recommencer sa montée en octobre.

Avec la poursuite de la tendance baissière, le prix de LINK s’échangeait à 11,17 $ et a encore plongé à 10,57 $. Plus tard, le prix a commencé à augmenter régulièrement pour atteindre 16,08 $ fin novembre. Fin 2020, Chainlink se négociait à 11,14 $.

FAQ

Chainlink (LINK) est-il un bon investissement ?



Chainlink peut être un bon investissement si vous prévoyez d’investir pendant une longue période.

Chainlink atteindra-t-il 1 000 $ USD ?



Pour l’instant, cependant, compte tenu du prix actuel de Chainlink de 22,05 $, il est impossible de s’attendre à ce que Chainlink franchisse 1 000 $ USD de sitôt.

Que sont les Oracles Chainlink ?



Ce sont des ponts qui permettent à plusieurs blockchains d’interagir avec des ressources hors chaîne telles que des données de marché.

Chainlink vaut-il la peine d’investir?

Oui, cela vaut la peine d’investir. Chainlink (LINK) affiche une croissance énorme et c’est l’une des crypto-monnaies les plus importantes.

Avis de non-responsabilité : cet article est uniquement à des fins d’information. Il ne s’agit pas de conseils commerciaux ou financiers.