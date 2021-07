Prévision de prix Cosmos 2021-2022 | Cryptopolitan ⋆ Crypto nouveaux médias

La popularité des crypto-monnaies dans le monde augmente rapidement à mesure que le nombre de crypto-monnaies augmente également. Cependant, les traders doivent faire des études de marché avant d’investir dans une crypto-monnaie pour déterminer la prévision du prix d’un actif et s’il s’agit d’un investissement rentable.

Outre Bitcoin et Ethereum, qui sont les deux crypto-monnaies les plus populaires au monde, certaines nouvelles entrées comme Cosmos (ATOM), entre autres, se sont également avérées offrir un bon investissement aux investisseurs et aux commerçants.

Dans cet article sur la prévision des prix de la crypto-monnaie, nous examinerons la prévision des prix de Cosmos tout en examinant son réseau de chaînes de blocs pour aider les investisseurs à comprendre son fonctionnement et ses offres au public.

Qu’est-ce que la pièce Cosmos ?

La pièce Cosmos (communément appelée ATOM) est la crypto-monnaie native qui alimente Cosmos.

La crypto-monnaie ATOM permet à ses détenteurs de contribuer à la gouvernance et à la sécurité du réseau blockchain.

Les détenteurs ont également la possibilité de déléguer (jalonnement) leurs jetons ATOM aux validateurs de la blockchain et, à leur tour, de gagner plus de jetons grâce au mécanisme de consensus de preuve de participation.

Combien de pièces ATOM sont en circulation ?

L’offre totale actuelle d’ATOM est de 276 297 040, avec 218 508 178 pièces en circulation, ce qui signifie que seulement 80 % des pièces sont disponibles pour le commerce entre les investisseurs. Les 20% restants sont détenus par deux sociétés : la Fondation Interchain et All in Bits.

Il est important de noter que l’offre totale ne cesse d’augmenter à mesure que de plus en plus de jetons ATOM sont gagnés par les utilisateurs grâce au jalonnement. Cela rend ATOM différent des autres crypto-monnaies, qui sont ajoutées au marché grâce au minage.

Qu’est-ce que le réseau blockchain Cosmos ?

Cosmos Blockchain Network, également appelé Internet des Blockchains, est un écosystème décentralisé de blockchains interconnectées (applications décentralisées) connues sous le nom de Zones. Il crée un écosystème crypto qui unit différentes blockchains grâce à des outils open source qui permettent des transactions rationalisées entre elles.

La première blockchain à être développée a été le Cosmos Hub, qui constitue le cœur de l’ensemble de l’écosystème. Les autres blockchains, développées par d’autres développeurs, sont connectées au Cosmos Hub et interconnectées. Le Cosmos Hub conserve un enregistrement des zones de l’écosystème et de leurs états.

La première blockchain à être développée a été le Cosmos Hub, qui constitue le cœur de l’ensemble de l’écosystème. Chaque application blockchain développée par d’autres développeurs est connectée au hub, qui conserve un enregistrement des zones de l’écosystème et de leurs états.

Il est important de noter qu’aucune partie centrale ne contrôle ou ne facilite les activités au sein de l’écosystème. Chaque zone peut partager des jetons et des données au sein de l’écosystème par programmation.

Éléments clés de Cosmos

L’écosystème Cosmos a cinq éléments clés qui incluent:

Cosmos Hub – Il s’agit de la blockchain principale à laquelle les zones sont attachées et qui agit comme intermédiaire entre toutes les autres blockchains du réseau Cosmos. Il assure l’interopérabilité entre toutes les autres blockchains développées dans l’écosystème et assure le suivi de l’état de chaque blockchain. Zones – Ce sont des blockchains indépendantes que les développeurs développent et attachent au Hub au sein de l’écosystème Cosmos. Tendermint – Tendermint est le mécanisme de consensus qui alimente Cosmos et il est chargé de valider les transactions et de s’assurer que l’écosystème est sécurisé via le moteur Tendermint Byzantine Fault Tolerance (BFT) qui permet également aux développeurs de créer des applications/blockchains décentralisés sans avoir à tout coder de la rayure. Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) – Il s’agit du protocole de communication qui est responsable de la connexion des zones au hub, permettant ainsi la libre circulation des informations entre chacune des zones interconnectées. Kit de développement logiciel (SDK) Cosmos – Ce kit de développement logiciel permet aux développeurs d’utiliser la blockchain pour développer des blockchains en tirant parti du mécanisme de consensus Tendermint.

Qui sont les fondateurs de Cosmos ?

Cosmos Network a été co-fondé par les développeurs Ethan Buchman et Jae Kwon en 2014. Ces deux développeurs sont ceux qui ont proposé le mécanisme de consensus Tendermint, qui alimente désormais Cosmos.

Deux entreprises ont également été très activement impliquées dans le développement de la blockchain. Il s’agit de All in Bits et de l’Interchain Foundation (ICF), une organisation suisse à but non lucratif qui finance des projets de blockchain open source.

L’ICF était responsable de la réalisation du premier ICO de jetons ATOM en 2017, qui a permis de récolter environ 17 millions de dollars. Cependant, Tendermint Inc., qui deviendra plus tard Cosmos, a mené une autre levée de fonds en 2019, levant 9 millions de dollars pour poursuivre le projet.

Qu’est-ce qui rend Cosmos unique ?

L’une des principales préoccupations de l’industrie de la blockchain est qu’il existe des centaines, voire des milliers de blockchains dans le monde, mais que seules quelques-unes peuvent communiquer ou partager des informations. Les développeurs de Cosmos visaient à résoudre ce problème, et c’est ce que fait Cosmos. Il fournit une plate-forme aux développeurs pour développer une blockchain au sein d’un écosystème où ils peuvent communiquer entre eux et envoyer des jetons d’une blockchain à l’autre.

C’est pourquoi Cosmos est communément appelé l’internet des blockchains.

Le SDK Cosmos permet également aux développeurs de développer rapidement des blockchains ou des applications décentralisées sans coder l’ensemble du programme à partir de zéro.

Avec de nombreuses blockchains utilisant Cosmos, c’est un investissement rentable car les investisseurs peuvent toujours trouver quelque chose d’intéressant au sein de l’écosystème.

Avantages de posséder la crypto-monnaie Cosmos ATOM ?

Alors que le monde se tourne vers la technologie blockchain pour résoudre une myriade de problèmes qui affectent tous les secteurs, les développeurs de blockchain recherchent des plates-formes leur permettant de développer des blockchains personnalisées sans avoir à passer par le processus rigoureux consistant à coder l’ensemble du programme à partir de zéro et cela. est ce que le Cosmos fournit. En conséquence, les développeurs de blockchain pourraient affluer vers Cosmos, entraînant une hausse du prix de Cosmos.

Les détenteurs d’ATOM peuvent utiliser le jeton pour le commerce, les dépenses au sein de l’écosystème dans lequel plusieurs projets DeFi investissent, l’envoi en tant que paiement ou même le jalonnement pour gagner plus de pièces ATOM.

Où acheter des jetons Cosmos ?

Si vous pensez que Cosmos est un projet rentable, vous pouvez acheter la pièce ATOM auprès de plusieurs bourses de crypto-monnaie, notamment Binance, OKEx et Coinbase.

Une fois que vous avez acheté la pièce crypto Cosmos, vous pouvez la stocker dans l’échange crypto où vous l’avez achetée ou la transférer dans l’un des portefeuilles crypto suivants : Atomic Wallet, Cobo, Cosmostation, Huobi Wallet, imToken, Kepler, Ledger, Lunagram , Lunie, Math Wallet, Rainbow Wallet, Qbao Wallet, Trust Wallet, Wetez et Crypto.com.

Vous pouvez également échanger la crypto-monnaie Cosmos sur ces échanges cryptographiques. Cependant, avant de commencer à négocier, il est important de faire une analyse technique du prix de Cosmos et de faire des recherches et des lectures pour savoir ce que les experts disent de la prévision des prix de Cosmos 2021 2022.

Historique des prix ATOM

Figure 1. Graphique de l’historique des prix ATOM selon CoinMarketCap

La crypto-monnaie Cosmos a été répertoriée pour la première fois à la mi-mars 2019; son prix était d’environ 7,5 $.

Le prix des pièces ATOM est resté inférieur au prix d’inscription jusqu’au début de 2021, lorsque les prix ont commencé à monter en flèche.

Le prix du cosmos a atteint un niveau record de 32,14 $ le 7 mai 2021, après quoi la pièce est devenue une tendance baissière, bien que cela semble être la tendance actuelle parmi toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum.

Analyse des prix du Cosmos

Il est essentiel d’analyser les actifs sur les marchés financiers pour déterminer la prévision estimée du prix du marché.

Ici, nous examinerons une analyse technique du prix de Cosmos pour aider les investisseurs à comprendre à quoi s’attendre et à savoir quelle transaction placer.

À court terme, la plupart des indicateurs techniques indiquent que la tendance baissière actuelle touche à sa fin, et les traders doivent s’attendre à une tendance haussière.

Figure 2. Comparaison de ce que montrent les oscillateurs et les moyennes mobiles (source)

Figure 3. Niveaux de support et de résistance à surveiller dans les 30 prochains jours, selon Walletinvestor

Un niveau de support montre le prix le plus bas où le marché devrait rebondir vers le haut, tandis que le niveau de résistance montre le niveau le plus élevé où le prix du marché devrait rebondir vers le bas.

Prédiction du prix du cosmos 2021, 2022

Cette section examinera les prévisions de prix du cosmos pour aider les investisseurs à prévoir ATOM en mettant en lumière les cycles de marché attendus, l’action des prix et les prix futurs afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées sur la façon de gérer leur investissement actuel au cas où ils auraient déjà ATOM. pièces ou la valeur cosmos à laquelle vendre leurs pièces s’ils décident de les conserver.

Selon les prévisions de Wallet Investor cosmos, la tendance baissière actuelle du prix de Cosmos touche à sa fin, et les investisseurs devraient se préparer à un rallye haussier dans la partie restante de 2021 et jusqu’en 2022.

Figure 4. Prévision du prix de Cosmos à court terme selon le site Web de Walletinvestor

Figure 5. Prévision du prix de Cosmos à long terme selon le site Web de Walletinvestor

Selon les prévisions cosmos de Wallet Investor, le prix de l’ATOM aura testé un prix maximum supérieur à 25 $ d’ici juillet 2021. Cette prévision de prix est faite à l’aide de prévisions en USD.

Conclusion

Le projet Cosmos est une force avec laquelle il faut compter au sein de l’industrie de la blockchain, notamment parce qu’il résout l’un des principaux défis de l’industrie en permettant aux développeurs de lancer des blockchains dans un écosystème où ils peuvent partager des informations et effectuer des transactions entre eux.

La crypto-monnaie ATOM est classée 37 par capitalisation boursière avec une capitalisation boursière de 2 394 347 087 $ et un volume de transactions de 231 387 945 $. C’est l’un des rares altcoins dont la valeur est supérieure à 1 $. Et selon les prévisions du cosmos faites par les analystes, comme indiqué dans les sections ci-dessus, le prix de l’ATOM devrait augmenter. Chaque prédiction du cosmos montre à la fois une tendance haussière à court et à long terme.

Il est toujours important de faire des recherches approfondies sur le marché des crypto-monnaies avant d’investir dans une pièce numérique pour comprendre à quoi s’attendre, en particulier en raison de la nature très volatile du marché des crypto-monnaies.

Cette prévision de prix est conçue pour aider les investisseurs à acquérir des connaissances sur les prévisions de prix Cosmos et ATOM. Si un investisseur est intéressé par des pièces similaires, il doit rechercher leurs prévisions de prix respectives.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.