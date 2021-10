Prévision de prix de l’équilibreur (BAL) pour novembre 2021 | Invezz

L’équilibreur BAL/USD a explosé depuis le début de l’année et a atteint un record au-dessus de 75 $ le 4 mai. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli et le risque de nouvelles baisses persiste.

Gestionnaire de portefeuille automatisé

Balancer est un gestionnaire de portefeuille automatisé et une plateforme de trading qui vous permet de rééquilibrer votre portefeuille. Ainsi, au lieu de payer des frais élevés aux gestionnaires de portefeuille, vous gagnez des frais de la part des traders qui rééquilibrent votre portefeuille en suivant les opportunités d’arbitrage.

Cela est possible car Balancer met en commun les liquidités de sources collectives de portefeuilles d’investisseurs et utilise son Smart Order Router pour trouver des traders au meilleur prix du marché.

Balancer permet un trading efficace et vous permet d’échanger des milliers de paires de jetons instantanément à des taux optimaux et d’échanger n’importe quelle combinaison de jetons ERC-20.

Il est important de dire que les fonds des utilisateurs sont toujours contrôlés par l’utilisateur et que chaque commerçant est protégé contre la valeur amovible du mineur (MEV) qui peut sinon entraîner des frais de gaz plus élevés et un glissement de prix excessif pour les commerçants DEX.

Balancer a été le pionnier de nombreuses innovations dans l’espace DeFi, de nombreux projets collaborent déjà avec Balancer, les plus populaires, notamment Aave, Radicle, Mask, TokenEngineering Academy, entre autres. Stani Kulechov, fondateur et PDG d’Aave, a déclaré :

Une partie de ce qui rend DeFi si excitant est sa capacité de composition, et avec Balancer, cela a abouti à un partenariat qui optimise l’expérience des fournisseurs de liquidités via le gestionnaire d’actifs Aave-Balancer et ouvre de nouvelles possibilités pour les participants. groupe d’incitation à la sécurité. .

Les jetons roulants ont le symbole BAL et pour interagir avec cette plateforme, vous devez utiliser des jetons BAL. BAL est monté en flèche depuis le début de l’année et a atteint un record de plus de 75 $ le 4 mai.

Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume quotidien des transactions s’est affaibli et cette crypto-monnaie reste dans un marché baissier. Balancer est un projet très prometteur, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait remonter à des niveaux que nous avons vus en mai.

Cela ne se produira certainement pas dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et les commerçants doivent être conscients que si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 50 000 $, cela aura une influence négative sur BAL à court terme.

BAL reste sous pression

Source des données : tradingview.com

Selon les règles d’analyse technique, le Balancer (BAL) reste dans une zone de vente, et si le prix tombe à nouveau en dessous du support de 20 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 15 $ ou même en dessous.

Le premier niveau de résistance est à 30 $, et si le prix saute au-dessus de ce niveau, ce serait un signal « d’achat », et nous sommes maintenant ouverts à 35 $.

résumé

Balancer est un gestionnaire de portefeuille automatisé et une plateforme de trading qui vous permet de rééquilibrer votre portefeuille. Balancer est un projet très prometteur, mais selon les règles de l’analyse technique, Balancer (BAL) reste sous pression.

