Prévision de prix de polygone: MATIC pourrait bientôt rebondir d’environ 30%

Le prix de Polygon s’est redressé mercredi alors que les crypto-monnaies ont organisé un rallye prudent. La pièce MATIC/USD a bondi de plus de 4% à 1,3645$, qui était le plus haut niveau depuis lundi cette semaine. Il est encore environ 24% en dessous du point le plus élevé ce mois-ci.

DeFi booste Polygon

Polygon, anciennement MATIC, est une plate-forme de couche 2 à croissance relativement rapide qui aide les développeurs à alimenter leurs applications Ethereum. La plate-forme aide à résoudre certains des plus grands défis auxquels le réseau Ethereum est confronté, notamment les problèmes de vitesse lente, d’évolutivité limitée et d’interopérabilité.

Polygon a connu une tendance à la croissance rapide ces derniers mois, aidée par la croissance de la finance décentralisée (DeFi), des jeux et des jetons non fongibles (NFT). Cette croissance a été aidée par le fait que le réseau Ethereum est devenu encombré et coûteux pour la plupart des gens.

Par conséquent, de nombreuses plates-formes sont entrées dans l’écosystème, ce qui a contribué à faire grimper le prix du MATIC. MATIC est le jeton natif de l’écosystème Polygon. Selon DeFi Llama, il existe environ 28 plates-formes DeFi sur le réseau Polygon. Ces plateformes ont une valeur verrouillée totale de plus de 4,82 milliards de dollars US, ce qui est conséquent puisqu’elle n’existait pas il y a quelques mois.

Certaines des plates-formes DeFi les plus populaires sur Polygon sont Aave, qui a un TVL de plus de 1,96 milliard de dollars. Ils sont suivis par Quickswap, qui a un TVL de plus de 850 millions de dollars et Curve, qui a un TVL d’environ 388 millions de dollars. À son apogée en juin, la valeur totale verrouillée sur le réseau Polygon était de plus de 10 milliards de dollars.

Le prix de Polygon est également sur le rebond en raison du témoignage de Gary Gensler mardi. En témoignant devant le comité sénatorial des banques, le président de la SEC n’avait pas de bombe sur l’industrie DeFi. En outre, il augmente car les investisseurs achètent les creux après les données d’inflation américaine de cette semaine. De plus, il augmente après la récente association avec EY.

Prévisions de prix de polygone

Le graphique journalier montre que le prix MATIC a augmenté au cours des deux derniers jours consécutifs. Il est passé du plus bas de cette semaine de 1,0935 $ au niveau actuel de 1,3800 $. Ce prix est de quelques points au-dessus de la ligne du bas du canal ascendant. Il est également passé au niveau de retracement Fib de 50% et se situe sur les moyennes mobiles de 25 et 50 jours.

Par conséquent, à court terme, il est possible que la pièce atteigne 1 800 USD, ce qui se situe le long de la partie supérieure du canal et légèrement au-dessus du niveau de retracement de 38,2%. Ce prix est d’environ 33% au-dessus du niveau actuel. D’un autre côté, une chute en dessous de 1 100 $ invalidera la vue haussière.

La prévision de prix post Polygon: MATIC pourrait se redresser d’environ 30% est bientôt apparue en premier sur Invezz.