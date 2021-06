Prévision de prix Dogecoin alors que sa volatilité diminue

in

Le Dogecoin (DOGE / USD) se situe dans une fourchette étroite alors que les investisseurs attendent un autre catalyseur. DOGE se négocie à 0,2567 $, soit environ 56% au-dessus du plus bas niveau de la semaine dernière. Il a une capitalisation boursière de plus de 33 milliards de dollars et est la sixième plus grande crypto-monnaie au monde.

Dogecoin dans un modèle d’attente

Les crypto-monnaies se sont redressées lundi malgré la persistance des risques réglementaires. Dimanche, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni est devenue le quatrième régulateur majeur à mettre en garde contre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Dans un communiqué, la FCA a déclaré que Binance Markets Limited serait interdit de faire des affaires au Royaume-Uni. Binance Markets est la branche locale de l’entreprise.

Néanmoins, la portée de cette interdiction sera limitée et n’affectera pas les opérations de Binance.com. Néanmoins, l’entreprise devra placer un avertissement sur son site Web et ses applications indiquant qu’elle n’est pas autorisée à exercer une activité réglementée dans le pays. Les États-Unis, le Japon et l’Allemagne sont d’autres pays qui ont fait part de leurs préoccupations à propos de Binance.

La crise affectant Binance pourrait avoir un impact sur Dogecoin et d’autres crypto-monnaies. En effet, l’entreprise détient la plus grande part de marché dans le commerce de crypto-monnaie dans le monde. En tant que tel, de nombreux analystes cryptographiques le considèrent comme important d’un point de vue systémique.

Le prix de Dogecoin se situe dans une fourchette étroite à un moment où le reste de l’industrie de la crypto-monnaie est en voie de guérison. Bitcoin a atteint plus de 34 000 $, tandis qu’Ether, Binance Coin et Cardano ont augmenté de plus de 5% au cours des dernières 24 heures.

Cette performance est en partie due au fait que les investisseurs semblent ignorer la répression générale en Chine, comme en témoigne l’augmentation du taux de hachage. Les analystes s’attendent à ce que l’extraction de Bitcoin continue d’augmenter alors que de nombreux mineurs chinois se déplacent vers des pays plus amicaux.

Prévision de prix Dogecoin

Tableau des prix des Dogecoins

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du Dogecoin a récemment été dans une fourchette étroite. En conséquence, la pièce se négocie au même niveau que la moyenne mobile sur 25 jours, tandis que la plage réelle moyenne (ATR) a diminué. L’ATR est un indicateur couramment utilisé pour mesurer la volatilité. Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) de la devise est passé à 54. Par conséquent, cette volatilité réduite pourrait indiquer une volatilité potentielle plus élevée à court terme. Si cela se produit, les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller seront respectivement de 0,20 $ et 0,3 $.

La prévision des prix post Dogecoin alors que la volatilité diminue est apparue en premier sur Invezz.