Prévision de prix Dogecoin – Le prix de DOGE Mania explosera-t-il à 1 $ en 2021?

Dans le monde d’aujourd’hui où la monnaie numérique gagne la place qu’elle exige, Bitcoin est la seule crypto que la plupart des gens connaissent. dogecoin a été lancé en décembre 2013, populairement connu sous le nom de meme coin. Lire la suite pour tout savoir sur Prévision de prix Dogecoin pour 2021 et au-delà.

Dogecoin 2021 était dans une course haussière excessive alimentée par les volumes considérables des day traders, des investisseurs institutionnels, des célébrités et des baleines DOGE.

Impressionné par la croissance de la devise et en attente d’un investissement ? Mais inquiet de ce que l’avenir réserve à cette pièce meme, pourquoi dogecoin monte? Dogecoin est-il un bon investissement?

Voici une étude détaillée, indiquant les dernières mises à jour Dogecoin et les prévisions de prix.

Qu’est-ce que Dogecoin (DOGE)?

Suite au succès massif du bitcoin, dogecoin a été lancé en décembre 2013. En un mois, plus d’un million de visiteurs se sont rendus sur le site officiel. Cela a commencé avec un prix de 0,006 $. Aujourd’hui, la pièce a fait plus 5000% dans 2021.

Dogecoin a été créé par Billy Markus, Oregon, et Jackson Palmer. Il a été présenté comme une blague, mais qui savait que cela deviendrait si important dans le monde de la cryptographie. Il est également utilisé par les commerçants pour recevoir des paiements partout dans le monde !

Analyse fondamentale

Dogecoin est un projet de crypto-monnaie convivial lancé le 6 décembre 2013. Il utilise sa propre blockchain et est largement pris en charge par de nombreux portefeuilles et bourses. Le cas d’utilisation principal est d’effectuer des paiements et récemment, il a également été utilisé comme une pièce de monnaie pour récompenser de petits jetons aux personnes lors d’interactions sur les réseaux sociaux.

DOGE a été conçu pour être convivial et on dit maintenant qu’il a un taux d’inflation plus élevé. Les Dogecoins sont des pièces inflationnistes tandis que les Bitcoins sont des pièces déflationnistes, c’est parce que les Bitcoins ont une limite sur le nombre de pièces qui seront produites et utilisées pour l’exploitation minière. D’un autre côté, le dogecoin n’a pas de telles limites et est donc inflationniste, ce qui ajoute à son avantage.

Pensez-vous à “devrais-je acheter dogecoin maintenant« ? Ce guide fournit tous les détails nécessaires pour éviter tout écueil si vous décidez d’investir, et quels peuvent être les avantages ou les inconvénients potentiels.

Prévision de prix Dogecoin 2021

Sur une note haussière, DOGE a continué de s’échanger à 0,007 $ au début de 2021. De plus, il a maintenu une tendance consolidée jusqu’à la mi-avril. L’altcoin s’échangeait à 0,34 $ à son entrée en mai. Par la suite, l’apparition d’Elon Musk dans le célèbre Comedy Show, SNL, et son tweet concernant le même couplé avec le slogan ‘Père-chien’ a fait grimper le prix de plus de 15 000 % dès le début de l’année pour atteindre un sommet historique de 0,74 $ le 8 mai !

La crypto-monnaie inspirée des mèmes a plongé à 0,22 $ le 19 mai en raison du krach boursier. Le prix a continué de baisser en raison d’une pression de vente accrue, glissant à 0,25 $ le 23 mai. Le 2 juin, il s’est échangé à 0,44 $ mais n’a pas pu conserver les gains et est retombé à 0,16 $ le 22 juin. La pièce meme a rebondi à 0,29 $ le 25 juin, mais a ensuite baissé le mois suivant, revenant au niveau de 0,16 $ le 20 juillet.

Au cours du troisième trimestre de 2021, la pièce meme se consolidait à moins de 0,2 donc, Dogecoin est-il mort ? Découvrons-le

La fourchette de prix s’est resserrée avant septembre, le dogecoin s’échangeant entre 0,19 $ et 0,21 $. Le prix du Dogecoin est sur une pente de consolidation descendante depuis le 8 septembre, mais a éclaté à la baisse le 20 septembre, coupant le plancher de support de 0,230 $. Actuellement, DOGE plane au-dessus de la barrière de la demande de 0,213 $ et montre des signes de reprise.

Dans l’ensemble, le fait que l’altcoin ait une base communautaire solide indique que les prix DOGE peuvent atteindre de nouveaux sommets. Sur cette note, le prix Dogecoin peut atteindre un sommet potentiel de 0,974 $ d’ici la fin de 2021. En revanche, DOGE a toujours eu un scénario Plump and Dump dans l’espace. Si cette force externe ou une autre a un impact sur le jeton meme, le prix DOGE pourrait s’échanger à un minimum potentiel de 0,201 $ d’ici la fin de 2021.

Prévision de prix Dogecoin 2022

Si l’altcoin ferme cette année en atteignant des sommets, alors 2022 pourrait commencer à être haussier à 0,99 $. D’un autre côté, si un piège baissier s’engouffre, le commerce 2022 pourrait reprendre à une tendance similaire à 0,21 $.

Le fait que Dogecoin soit facile à exploiter a toujours gardé l’altcoin sur le siège avant. De plus, cette année, les échanges cryptographiques les plus populaires comme Gemini et eToro ont répertorié DOGE, faisant monter le prix en flèche. Si la devise est cotée dans d’autres bourses familières au cours de l’année à venir, le Le prix DOGE peut à nouveau monter en flèche et atteindre 2,382 $ d’ici la fin de 2022. Cependant, compte tenu des pressions régulières d’achat et de vente, le prix moyen du Dogecoin peut être proche de 1,639 $.

D’autre part, le fait que la monnaie numérique n’ait pas encore une grande valeur a un impact négatif sur Dogecoin. Beaucoup pensent que ce n’est que de la spéculation et si cette croyance reste inchangée, alors le prix peut chuter à 0,474 $.

Prévision du prix Dogecoin sur 5 ans

Une augmentation du FOMO avec Elon Musk vers Dogecoin peut avoir un impact sur le prix pour atteindre un sommet de 7.833 $ dans les cinq prochaines années. Deuxièmement, si DOGE pouvait survivre avec un taux de croissance substantiel dans un espace hautement concurrentiel à l’avenir, les moyennes devraient atteindre 5,497 $.

D’un autre côté, dans les années à venir, si des aspects de la crypto comme les récompenses de mise zéro et peu de fonctionnalités ont un impact sur le marché, alors son prix peut baisser. Ainsi, à la baisse, le plus bas potentiel pourrait être d’environ 4,123 $.

Prédiction du marché

Prix ​​de la monnaie numérique

Selon Digitalcoinprice, le prix de Dogecoin augmentera dans les années à venir. Il pourrait se négocier à moins de 0,3589 $ d’ici la fin de 2021. D’ici 2023, The Meme Token pourrait se négocier autour de 0,5154 $ et d’ici la fin de 2025, le prix pourrait se négocier à près de 0,7102 $.

PortefeuilleInvestisseur

Selon WalletInvestor, Dogecoin est un bon investissement à long terme. Au cours des années suivantes, il augmentera régulièrement dans la fourchette de négociation de 0,329 $ en 2021.

Cryptonewz

Selon Cryptonewz, le prix Dogecoin franchira 1 $ d’ici la fin de 2021. Cependant, avec une tendance extrêmement haussière, le prix peut atteindre 1,7 $ et au contraire, si les ours prennent le dessus, alors le prix peut clôturer le commerce annuel à 0,91 $ .

En outre, d’ici 2023, le prix pourrait atteindre 1,4 $ et s’efforcer de se maintenir au-dessus de ces niveaux tout au long de 2024 en se négociant à 1,7 $ et, d’ici 2025, clôturer le commerce autour de 1,96 $.

Capital.com

Capital.com prédit que Dogecoin pourrait se négocier aux mêmes niveaux que 0,3 $ à 0,33 $ d’ici la fin de 2021. Après une tendance à la hausse lente et régulière, le prix pourrait augmenter jusqu’à 0,75 $ d’ici 2025 et dépasser 1 $ d’ici 2026.

Notre prédiction Dogecoin

Le fait que les spécialistes du marketing soient assez optimistes quant au projet et que les célébrités sautent aux pieds peut conduire Dogecoin à une valeur que tout le monde impressionnerait.

Selon la prévision de prix Dogecoin 2021 formulée par Coinpedia, si son volume de transactions augmente encore (notez qu’il monte déjà en flèche), alors nous pouvons nous attendre à ce que le Le prix DOGE grimpera à 0,97 $ à la fin de l’année.

d’autre part, si le marché est touché par des forces externes telles que des réglementations ou des déclarations négatives d’influenceurs, la pièce meme pourrait s’échanger à un niveau potentiellement bas de 0,20 $.

Pour une prévision à long terme, les développements technologiques visant à améliorer la fonction de mise à l’échelle peuvent entraîner une flambée des prix DOGE à 7,83 $. Mais si le FUD augmente parmi les investisseurs avec le basculement des prix dans un triangle volatil, l’altcoin pourrait s’échanger à 4,91 $.

En utilisant le tableau ci-dessous, comprenez ce qui est possible en termes de hauts et de bas.

Année

Potentiel élevé

Faible potentiel

2021

0,974 $

0,201 $

2022

2,382 $

0,474 $

2025

7.833 $

4,911 $

Sentiments historiques du marché

2013

Dogecoin a fait ses débuts en décembre 2013 à 0,0006 $ avec une capitalisation boursière de 3,5 millions de dollars. Pendant un an, Dogecoin était sur une trajectoire ascendante et a doublé de façon exponentielle.

2014

Mais l’année 2014 n’a pas été aussi bonne pour Dogecoin, de nouvelles crypto-monnaies sont apparues sur le marché, telles que NEO, Stellar et Monero, et les commerçants ont tourné leur attention vers elles. Le prix de DOGE est tombé à 0,0001 $.

2015

Le co-fondateur Jackson Palmer a quitté le projet de manière inattendue en 2015. Il a expliqué qu’il préférait se concentrer sur les aspects techniques de la blockchain. Avec la nouvelle, le monde a commencé à parler de la mort imminente de DOGE, mais cela ne s’est pas produit. DOGE a réussi à se négocier à 0,00014 $ fin décembre 2015.

2017

Dogecoin, cependant, n’a pas franchi la fourchette de prix de 0,0002 à 0,0003 $ jusqu’en 2017. Pourtant, les consommateurs ont acheté des pièces pour des paiements personnels, et la capitalisation de l’altcoin a augmenté régulièrement. Ensuite, la valeur de la pièce a considérablement augmenté pour atteindre 0,003 $ au printemps 2017 et a continué à varier. Étonnamment, DOGE a bondi à 0,007 $ à la fin de 2017.

2018

Le prix de nombreux altcoins a commencé à baisser dès le début de 2018, alors que plusieurs pays d’Asie du Sud-Est ont commencé à resserrer la réglementation de l’État sur le secteur des crypto-monnaies. Dogecoin n’était pas différent, mais il s’est rapidement rétabli pour atteindre 0,017 $ et le prix est devenu stable. Plus tard, le prix a baissé à 0,002 $ en avril. Le prix s’est légèrement redressé à 0,006 $ en septembre. DOGE a de nouveau chuté à 0,002 $ pour terminer l’année 2018.

2019

L’altcoin s’est cependant échangé latéralement en 2019 pendant une grande partie de l’année. Un peu de poussée a escorté le prix du marché jusqu’à environ 0,004 $ vers juillet, mais a ensuite perdu une grande partie de ces rendements à la fin du troisième trimestre. Dogecoin était de retour à 0,003 $ fin 2019. Fin décembre 2019, Dogecoin se négociait à 0,0020 $.

2020

Dogecoin a poursuivi ses échanges à 0,002 $ début janvier. Avec une amélioration constante, le prix a réussi à atteindre 0,003 $ à la mi-février et a encore baissé à 0,0015 $ à la mi-mars. Avec certaines variations de prix, Dogecoin a atteint 0,004 $ en juillet. DOGE a entamé une trajectoire ascendante avec l’expansion de la hausse des prix de Bitcoin en novembre et a poursuivi le commerce à 0,003 $. Dogecoin a terminé l’année 2020 à 0,004 $.

FAQ

Dogecoin est-il un bon investissement ?



Oui, Dogecoin pourrait certainement être un bon investissement, si vous cherchez à investir à long terme.

DOGE Price atteindra-t-il un jour 1 $ ?



Certains analystes pensent que Dogecoin est sur une course haussière et pourrait atteindre 1 $ d’ici la fin de 2021. Maintenant que plus de gens voient le potentiel de la devise, plus seront enclins à acheter, ce qui signifie qu’une course à 1 $ est imminente.

Où échanger Dogecoin ?



Dogecoin peut être échangé sur des bourses comme Binance, OKEx, HitBTC, Thodex, VCC Exchange et bien d’autres.

Dogecoin vaut-il la peine d’être acheté en 2021 ?

Dogecoin a le potentiel d’être un investissement lucratif à court terme.

Le prix de Dogecoin DOGE augmentera-t-il?

Dogecoin (DOGE) Les fluctuations de prix dépendent de l’analyse fondamentale, des graphiques d’analyse technique et des prévisions et prévisions de prix d’experts. Cependant, rien n’est certain dans l’espace des crypto-monnaies.

Le dogecoin est-il mort ?

Dogecoin n’est pas mort pour le moment, les pics et les creux sont normaux dans l’industrie de la crypto-monnaie, mais il semble que les commerçants de crypto se soient tournés vers les nombreux imitateurs de Dogecoin qui ont inondé le marché ces dernières semaines.