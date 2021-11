Prévision de prix Dogecoin pour novembre 2021

Dogecoin (DOGE / USD) a connu un mois d’octobre relativement mitigé alors que les prix des crypto-monnaies se sont redressés. Le jeton a bondi d’environ 70% du 1er au 28 octobre. Il a ensuite chuté de plus de 20 % par rapport à son plus haut du mois.

Shiba Inu passe Dogecoin

Dogecoin est une crypto-monnaie qui a commencé comme une blague il y a quelques années. La pièce a passé des années dans les coulisses. Peu de gens l’ont découvert jusqu’au début de cette année, quand Elon Musk a commencé à tweeter à ce sujet.

Aujourd’hui, Dogecoin est devenu l’une des crypto-monnaies les plus populaires. Il a également augmenté en taille et est devenu la 10e plus grande crypto-monnaie au monde. Elle a une capitalisation boursière totale de plus de 36 milliards de dollars, ce qui la rend plus importante que certaines des sociétés les plus connues au monde. Par exemple, il est plus gros que Delta Airlines et Archer Daniels.

Dogecoin a attiré l’attention en octobre lorsque les soi-disant pièces de monnaie ont fait leur apparition. Le rassemblement a commencé quand Elon Musk a tweeté à propos de son chien, Floki. Le tweet a déclenché une frénésie dans l’industrie des pièces de monnaie.

Le plus performant est devenu le Shiba Inu, une pièce sortie il y a quelques mois. Il a fortement bondi et a réussi à dépasser Dogecoin. Il est désormais évalué à près de 40 milliards de dollars. Ceci est notable puisque Shiba Inu a été lancé dans le but d’être une alternative au Dogecoin.

Pendant ce temps, Elon Musk a confirmé qu’il ne possédait aucun Shiba Inu. Au lieu de cela, il ne possède que trois crypto-monnaies, dont Dogecoin, Bitcoin et Ethereum. Musk est une personne majeure dans la crypto en raison de sa valeur nette, qui dépasse 315 milliards de dollars.

En novembre, l’accent restera sur les soi-disant pièces meme et si elles continueront la course haussière. L’histoire suggère que ces pièces subiront probablement un léger recul alors que les investisseurs se précipiteront pour en tirer profit. Alors, quelle est la prochaine étape pour le prix de DOGE en novembre ?

Prévision de prix Dogecoin

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du Dogecoin a été sous pression ces derniers temps alors que les investisseurs se précipitent pour en tirer profit. En conséquence, la devise est tombée aux moyennes mobiles de 25 et 50 jours, tandis que le MACD a réussi à descendre en dessous du niveau neutre. Il a également formé un motif de canal descendant qui est représenté en noir.

Ce canal ressemble à un motif en coin descendant. En tant que tel, je soupçonne que le prix de DOGE rebondira alors que les investisseurs ciblent le sommet historique de 0,3392 $. D’un autre côté, une baisse en dessous de 0,25 $ invalidera la vue haussière.

