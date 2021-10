Prévision de prix Efinity après le lancement de l’échange Poloniex | Invezz

Efinity EFI / USD est une blockchain NFT inter-chaînes alimentée par son jeton de crypto-monnaie natif, EFI.

Le réseau est évolutif, respectueux de l’environnement et spécialement conçu pour les applications, les jeux, les créateurs et les entreprises afin de fournir leurs propres jetons non fongibles (NFT) au grand public.

La cotation de Poloniex comme catalyseur de croissance

Le 25 octobre, Justin Sun a tweeté qu’Efinity (EFI) est en direct sur Poloniex.

Cela a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté, car certains ont aimé le déménagement, tandis que d’autres ne l’ont vraiment pas beaucoup aimé.

EFI est considéré par beaucoup comme le prochain métavers qui peut faciliter la croissance de NFT et de GameFi.

En mars, Enjin, qui est une plate-forme évolutive et économe en énergie pour le développement de NFT, a présenté Efinity pour la première fois et a déclaré que le projet en était à la première phase de la feuille de route.

Le 1er juillet, Enjin a vendu pour 20 millions de dollars de jetons EFI, affirmant que les NFT sont l’avenir de la propriété numérique.

Les paiements Efinity peuvent être confirmés en 6 secondes et augmentés jusqu’à 1 000 TPS grâce à son utilitaire de transaction rapide.

Il est créé en tant que parachain à Polkadot, et les développements futurs d’Efinity visent à introduire la participation à Enjin Coin (ENJ), qui permettra aux utilisateurs de gagner des récompenses EFI.

EFI est également le jeton utilitaire qui alimentera NFT.io, et EFI est une exigence lorsqu’il s’agit de cultiver des NFT exclusifs et de participer au réseau NFT.io.

Dans tous les cas, à partir de ce moment, vous pouvez déposer EFI sur votre compte Poloniex.

Faut-il acheter Efinity (EFI) ?

Le 26 octobre, Efinity (EFI) valait 0,882 $.

Pour avoir une meilleure idée de l’augmentation de la valeur de ce jeton, nous le comparerons à ses performances en septembre, ainsi qu’à sa valeur la plus élevée de tous les temps.

Efinity a atteint son plus haut niveau historique le 4 août, lorsque le jeton a atteint une valeur de 3,15 $.

Cela signifie que le jeton EFI valait 2 268 $ de plus ou 257% à son point de valeur le plus élevé de tous les temps.

Le point culminant d’EFI en septembre a eu lieu le 2 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 1 301 $.

Son point le plus bas était le 26 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,715 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a diminué de 0,586 $ ou de 82%.

Cependant, du 26 septembre au 26 octobre, la valeur du jeton a augmenté de 0,167 $ ou 23%.

Avec tout cela à l’esprit, le jeton EFI a le potentiel d’atteindre 1 $ d’ici la fin novembre après son inscription.

