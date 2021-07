Prévision de prix EOS : juillet vaut-il la peine d’investir ?

Les pilotes non diffusés fascinent depuis longtemps le public : il existe des recueils (Encyclopedia of Television Pilots), des podcasts (Dead Pilots Society), des émissions spéciales télévisées (The Best TV Shows That Never Were) et même des séries télévisées (Brilliant But Canceled) consacrées au sujet. Chaque saison pilote, nous, les fanatiques de la télévision, suivons […] More