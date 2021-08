Prévision de prix Ethereum: à l’aube d’une rupture haussière majeure

in

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) a rebondi au cours de la session du soir alors que le volume de crypto-monnaies et d’activités dans l’écosystème DeFi augmentait. L’éther a atteint 3 220 $, ce qui était légèrement inférieur au sommet de 3 345 $ de cette semaine.

Écosystème DeFi dynamique

L’industrie de la finance décentralisée est le plus grand cas de test pour l’utilisation de la technologie blockchain. L’industrie aide les développeurs à créer des applications qui fournissent des services financiers décentralisés. Les formes les plus populaires de DeFi sont les prêts, les paiements et les échanges.

Ces dernières années, l’industrie DeFi a connu une croissance explosive. D’une part, la valeur totale verrouillée (TVL) dans l’industrie est passée de zéro à plus de 82,9 milliards de dollars. C’est remarquable pour une industrie qui n’est même pas mainstream.

Plus important encore, Ethereum domine l’écosystème DeFi. La plupart des plus grands projets de l’industrie sont Aave, Compound, InstaDapp, Maker et Uniswap.

Aave a créé une plateforme décentralisée de prêt et d’investissement avec une liquidité de plus de 24 milliards de dollars. Uniswap, d’autre part, est une plate-forme qui permet aux gens d’acheter et de vendre des pièces sans utiliser les échanges centralisés populaires.

Le prix de l’Ethereum a bondi au cours de la séance du jour au lendemain, les activités de l’industrie DeFi étant restées stables. La valeur totale verrouillée (TVL) sur les plateformes DeFi d’Ethereum est passée à 82 milliards de dollars. C’est remarquable car il est tombé en dessous de 50 milliards de dollars il y a deux mois.

Pendant ce temps, le prix de l’Ethereum s’est relativement bien comporté après la remontée de Bitcoin au cours de la session du jour au lendemain. Après être tombé en dessous de 45 000 $ jeudi, Bitcoin a grimpé à plus de 47 000 $. Il y a des rumeurs au sein de la communauté des analystes selon lesquelles le prix passera à plus de 50 000 $ au cours du week-end. Dans la plupart des cas, Ethereum a tendance à suivre l’action Bitcoin.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique journalier montre que le prix de l’ETH a trouvé un support solide à environ 1 700 $ en mai, juin et juillet. Depuis lors, le prix a rebondi et a même dépassé les niveaux de résistance à 2 400 $ et 2 875 $. Pendant ce temps, le prix a dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé à 63. Par conséquent, la devise devrait maintenir la tendance haussière car les investisseurs ciblent une résistance clé à 3 500 $. .

La prévision de prix post Ethereum: à l’aube d’une rupture haussière majeure est apparue en premier sur Invezz.