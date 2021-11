Prévision de prix Ethereum après avoir atteint son plus haut niveau historique

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) est passé à la hausse mardi alors que la demande de prix des crypto-monnaies augmentait. L’éther a bondi à 4 482 $, ce qui était son plus haut niveau jamais enregistré. Ce rallye porte sa capitalisation boursière totale à plus de 527 milliards de dollars.

L’éther monte pour enregistrer

Ethereum est un projet de blockchain qui permet aux gens de développer leurs propres applications décentralisées (DAPP) et organisations (DAO). Aujourd’hui, le réseau est devenu la partie la plus importante de l’industrie décentralisée.

Par exemple, Ethereum est le leader du marché de l’industrie de la finance décentralisée (DeFi). Il compte plus de 150 applications qui ont une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 160 milliards de dollars. C’est remarquable puisque l’industrie était pratiquement inexistante il y a quelques années.

Ethereum a également été utilisé pour créer certaines des crypto-monnaies les plus populaires. Par exemple, il a été utilisé par les développeurs des plateformes Decentraland et Shiba Inu. Ces projets sont devenus relativement populaires ces dernières semaines.

Ethereum, grâce à Decentraland, est devenu un acteur de premier plan dans le soi-disant métavers. Il s’agit d’une industrie où les gens créent des objets virtuels puis les vendent sous forme de jetons non fongibles (NFT). L’industrie a été considérablement excitée la semaine dernière lorsque Facebook a annoncé qu’il changerait de marque pour devenir Meta.

Ethereum est également devenu un acteur majeur de l’industrie du NFT. Par exemple, il a été utilisé pour créer certaines des plus grandes plates-formes NFT au monde. Certaines de ces plates-formes sont OpenSea, l’une des plus grandes plates-formes de l’industrie.

Tout cela s’est produit à un moment où Ethereum traverse des défis et a plus de concurrents. Des plates-formes comme Avalanche, Solana et Terra offrent des produits nettement plus rapides, plus sûrs et plus efficaces qu’Ethereum. Dans le même temps, le réseau Ethereum est nettement plus cher que les autres.

Pourtant, les analystes pensent que le prix d’Ethereum fonctionnera bien dans les mois à venir, car les développeurs le transfèrent vers un réseau de preuve de participation. De plus, le bavardage d’un ETF Ethereum sera un catalyseur.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique journalier montre que le prix de l’Ethereum a connu une forte tendance haussière ces dernières semaines. Et aujourd’hui, il a réussi à dépasser son niveau record alors que la demande pour le jeton augmentait. Il est également soutenu par les moyennes mobiles et les oscillateurs à 25 et 50 jours.

Par conséquent, le prix de l’ETH devrait continuer à augmenter alors que les taureaux commencent à cibler le prochain niveau de résistance ky à 5 000 $.

La prévision de prix post Ethereum après avoir atteint son plus haut historique est apparue en premier sur Invezz.