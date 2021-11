Prévision de prix Ethereum Classic :

Le prix de l’Ethereum Classic (ETC / USD) est resté dans une fourchette étroite alors même que le prix de l’Ethereum a atteint un niveau record. L’ETC se négocie à 55 $, là où il se trouve ces derniers jours, tandis que l’ETH a grimpé à plus de 4 700 $. Il a une capitalisation boursière de plus de 7,2 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième plus grande crypto-monnaie au monde.

La divergence entre ETC et ETH s’élargit

Ethereum Classic est un projet de blockchain qui est né d’un hard fork Ethereum en 2020. La plate-forme aide les développeurs à créer des applications décentralisées. ETC est votre jeton natif.

Cependant, contrairement à Ethereum, Ethereum Classic n’a pas rattrapé son retard. Au lieu de cela, la plupart des développeurs ont choisi de continuer à utiliser Ethereum pour créer des applications. D’autres ont opté pour les tueurs d’Ethereum relativement plus petits comme Solana, Polkadot et Binance Smart Chain.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Ethereum Classic a pris du retard. D’une part, leur réseau est devenu populaire avec des attaques dites à 51%. En tant que tel, de nombreuses personnes préfèrent la sécurité offerte par la blockchain Ethereum.

De plus, le réseau est généralement relativement plus lent qu’Ethereum. Plus important encore, Ethereum était simplement dans une position privilégiée lors de la formation d’Ethereum Classic.

Pendant ce temps, la divergence entre les prix ETH et ETC s’est élargie. Dans le passé, ETC suivait le prix de l’ETH. C’est parce que l’ETH a toujours été le jeton cher. En tant que tels, les investisseurs avaient l’habitude d’acheter ETC en tant que proxy pour Ethereum.

Une relation similaire entre Bitcoin et Bitcoin Cash existe depuis longtemps. De même, l’or a toujours eu une relation similaire avec l’argent.

Par conséquent, il est possible que le prix de l’ETC commence à se redresser alors que les investisseurs réfléchissent à sa valorisation «moins chère» par rapport à Ethereum. En outre, le prix attend probablement une étincelle qui pourrait éventuellement le pousser à la hausse.

Prédiction de prix Ethereum Classic

Le graphique journalier montre que le prix de l’Ethereum Classic s’est situé dans une fourchette très étroite ces dernières semaines. Le prix est resté intact dans la fourchette actuelle. En conséquence, ETC a tenu tout au long des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours. L’Average True Range (ATR), qui est une bonne mesure de la volatilité, a également chuté au plus bas niveau depuis des mois.

La pièce a également formé un motif triangulaire. Par conséquent, avec ce triangle approchant de sa zone de confluence, il y a une probabilité que le prix augmente encore. Le niveau clé à regarder sera de 80 $.

