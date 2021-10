Prévision de prix Ethereum pour octobre 2021. Acheter ou vendre ?

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) était dans une fourchette étroite au cours du week-end alors que les investisseurs attendaient le prochain catalyseur. La crypto-monnaie se négocie à 3 333 $, ce qui est légèrement inférieur à son sommet du week-end de 3 485 $.

Le rallye de récupération d’Ethereum s’arrête

Ethereum est un projet de blockchain qui est devenu le plus influent au monde. Le réseau est utilisé pour créer d’autres produits de blockchain tels que des pièces stables, des crypto-monnaies, des jetons non fongibles (NFT), des produits financiers décentralisés (DeFi) et des jeux, entre autres. Aujourd’hui, il est responsable de plus de 87% de la plupart des plus grands projets de blockchain au monde.

Ethereum a été largement utilisé dans l’industrie DeFi. Les données compilées par DeFi Llama montrent que la plate-forme compte plus de 245 plates-formes DeFi qui ont une valeur verrouillée totale (TVL) combinée de plus de 134 milliards de dollars. La deuxième chaîne est Binance, qui compte 110 produits et un TVL de plus de 16,47 milliards de dollars. Les autres grandes chaînes telles que Solana et Avalanche sont sensiblement plus petites qu’Ethereum.

Ethereum a fait tout cela malgré ses limites. Ses principales limites sont qu’il est relativement plus lent que les autres projets de blockchain, car il utilise des technologies de preuve de travail (PoW). C’est aussi un réseau encombré, ce qui le rend considérablement plus cher que les autres réseaux. Pourtant, son plus grand avantage était qu’elle était l’une des premières plates-formes à offrir ces services.

Il y aura plusieurs catalyseurs clés pour le prix Ethereum en octobre. Premièrement, son mouvement dépendra des performances de Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde. Les deux ont une corrélation étroite.

Deuxièmement, le prix réagira aux risques du marché. Certains des principaux risques attendus sont le plafond de la dette américaine et l’émission Evergrande. Enfin, le prix Ethereum réagira à la mise à jour du réseau principal. qui aura lieu la dernière semaine du mois.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de l’ETH a rencontré une forte résistance à 3,486 $ au cours du week-end. Le prix est légèrement supérieur aux moyennes mobiles à 25 et 50 jours. Il se situe également le long du niveau de retracement de Fibonacci à 50 %.

Par conséquent, alors qu’un double sommet est généralement un signe baissier, il est possible que la devise reprenne la tendance haussière. Si cela se produit, le prochain niveau de résistance clé à surveiller en octobre sera de 4 000 $, ce qui est le prochain niveau de résistance clé.

