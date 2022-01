Prévision de prix Ethereum: prévisions ETH pour 2022

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) s’est fortement comporté en 2021, car il a fait mieux que Bitcoin. Il a bondi de 400% pour l’année alors que sa capitalisation boursière totale a grimpé à plus de 500 milliards de dollars.

Pourquoi ETH a-t-il sauté ?

Ethereum est une plateforme blockchain qui permet aux développeurs de créer des applications décentralisées (dApps) de toutes sortes. Il peut être comparé à Android, la plate-forme open source gratuite créée par Google. Les développeurs peuvent créer toutes sortes d’applications et de jeux sur cette plate-forme.

Ethereum a été utilisé pour créer certaines des meilleures applications décentralisées au monde. Par exemple, son application a constitué la base de Shiba Inu, l’étoile montante en 2021. Elle a également été utilisée pour créer Aave, Decentraland et Uniswap.

Le prix d’Ethereum a augmenté en 2021 lorsque l’industrie de la blockchain s’est généralisée. Par exemple, l’industrie de la finance décentralisée (DeFi) s’est bien comportée puisque sa valeur bloquée totale est passée à plus de 250 milliards de dollars. De même, d’autres industries telles que le métaverse et les jetons non fongibles (NFT) ont également bien performé.

Cependant, Ethereum a également été confronté à des défis majeurs en 2021. Comme ces industries ont bien fonctionné, le réseau Ethereum s’est bloqué, entraînant des coûts de transaction plus élevés et des vitesses lentes.

En conséquence, Ethereum a fait face à une concurrence substantielle alors qu’une nouvelle génération de tueurs d’Ethereum prenait forme. Des plateformes bien financées telles que Binance Smart Chain (BSc), Terra, Solana et Polygon ont ouvert la voie. Pourtant, en raison de sa position privilégiée, Ethereum a réussi à maintenir des projets nouveaux et anciens.

À l’avenir, en 2022, le principal catalyseur du prix de l’ETH sera la fusion du réseau principal Ethereum et du réseau de preuve de participation de la chaîne de balises. Après la fusion, de nouveaux jetons ETH seront émis par consensus entre les délégués.

Ce faisant, le réseau abandonnera sa preuve de travail, la rendant plus rapide et plus facile à utiliser. En conséquence, vous serez dans une meilleure position pour rivaliser avec les autres tueurs Ethereum populaires.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique hebdomadaire montre que le prix de l’ETH s’est bien comporté ces derniers mois. Récemment, cependant, la tendance haussière a perdu de son élan. Il se négocie à 3 700 $, soit environ 1 000 $ en dessous de son plus haut historique.

Pourtant, un examen plus attentif montre que la pièce est toujours au-dessus des moyennes mobiles de 25 et 50 semaines. Il est également au-dessus du support important à 1 398 $, qui était le plus haut niveau le 27 décembre. L’indice de force relative (RSI) est également passé légèrement en dessous du niveau de surachat.

Par conséquent, le prix d’Ethereum devrait continuer d’augmenter alors que les taureaux ciblent la résistance clé à 5 000 $. Le catalyseur sera la mise à jour ETH 2.0.

