Prévision de prix FIL : Filecoin est-il un bon achat en octobre 2021 ?

Filecoin FIL / USD est une crypto-monnaie qui incite un réseau mondial d’opérateurs informatiques à fournir un stockage qui alimente un service de stockage et de partage de fichiers.

Ces mineurs Filecoin sont incités à mettre de l’espace de stockage à la disposition des utilisateurs en recevant des jetons FIL.

Les jetons FIL sont les jetons de crypto-monnaie natifs utilisés pour acheter de l’espace de stockage et récupérer des données du réseau Filecoin.

Les nombreuses améliorations de Filecoin en tant que catalyseurs de croissance

Le 14 septembre, Filecoin a annoncé un programme de parrainage pour ses utilisateurs qui attire de nouveaux membres possédant des ensembles de données de plus de 90 téraoctets. Le réseau a atteint 9 000 000 téraoctets en août, avec plus de 3 000 systèmes et fournisseurs de stockage desservant plus de 400 applications.

Le 8 octobre, eToro a ajouté Filecoin (FIL) et Polkadot (DOT) à sa plateforme.

Le 13 octobre, Filecoin a fait une autre annonce, où ils avaient une collaboration de stockage avec Flow Blockchain, que Dapper Labs prend en charge.

Il s’agit d’un service qui a établi un stockage de données décentralisé pour les jetons non fongibles (NFT), ainsi que les actifs multimédias qui leur étaient associés.

Le 15 octobre, le lancement quotidien de Filecoin Tokens a diminué de 23,8% pour marquer un an depuis le lancement du réseau principal.

Faut-il acheter Filecoin (FIL) ?

Le 19 octobre, FIlecoin (FIL) valait 63,49 $.

Cela dit, pour mieux comprendre pourquoi certains commerçants s’intéressent au jeton et pour voir quels signes il montre en termes d’adoption et de croissance ultérieures, nous le comparerons à sa valeur historique.

Filecoin (FIL) a atteint un niveau record le 1er avril, atteignant 236,84 $. Par rapport à sa valeur la plus élevée de tous les temps le 19 octobre, FIL était 73% inférieur en valeur ou 173,35 $ de moins.

Passons en revue la valeur de septembre afin d’avoir une meilleure perspective sur ce qui s’est passé au cours du mois précédent.

FIL a bien démarré en septembre, valant 118,7 $ le 5 septembre.

Cependant, la valeur de FIL est tombée à son point le plus bas le 26 septembre, lorsque le jeton valait 51,5 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a chuté de 56% ou 67,2 $.

Cependant, son élan peut être vu du fait que du 26 septembre au 19 octobre, le jeton a augmenté en valeur de 11,99 $ ou 23%. Cela pourrait être l’une des principales raisons pour lesquelles vous avez eu un haut niveau d’intérêt ces derniers temps.

Autrement dit, à ce rythme, d’ici fin octobre, on pourrait potentiellement voir le FIlecoin (FIL) atteindre une valeur de 100$.

La prévision de prix post FIL : Filecoin est-il un bon achat en octobre 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.