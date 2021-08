Prévision de prix Filecoin 2021-2026 | Cryptopolitan ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Au milieu du rebond actuel de la plupart des crypto-monnaies comme Ethereum Classic, Filecoin (FIL) est devenu une opportunité d’investissement attrayante pour la plupart des investisseurs, d’autant plus que son prix actuel est abordable.

Nous avons produit plusieurs autres prévisions de prix de crypto-monnaie, y compris la prévision de prix Cardano pour aider les investisseurs et les commerçants à comprendre les perspectives du marché de la crypto-monnaie, et voici une prévision de prix de Filecoin pour aider les commerçants, ainsi que les investisseurs cherchant à l’acheter, à comprendre à quoi s’attendre dans les futurs mouvements de prix Filecoin.

Qu’est-ce que Filecoin (FIL) ?

La crypto-monnaie FIL est la crypto-monnaie native de la blockchain Filecoin.

Le prix moyen du Filecoin est de 68,25 $ selon son taux de change actuel.

Actuellement, la pièce numérique se classe à la 23e position en fonction de sa capitalisation boursière. La crypto-monnaie a une capitalisation boursière de 6 399 697 344 $. Son volume de négociation moyen sur 24 heures s’élève actuellement à 983 134 565 $, avec une offre en circulation de 94 635 946,00 pièces FIL sur l’offre totale de 94 635 946 pièces FIL.

Filecoin (FIL) facilite le stockage de données, l’échange de jetons en bourse et la récupération de fichiers au sein de l’écosystème de la blockchain Filecoin.

Filecoin n’a pas d’offre maximale totale, car les mineurs ajoutent activement de nouvelles pièces sur le marché à chaque fois.

Par exemple, à l’automne 2020, 3,5 millions de jetons FIL ont été remis aux mineurs Filecoin qui ont participé à la phase de testnet dite « Space Race » qui visait à augmenter la capacité de données gérées par le réseau Filecoin d’environ 325 pebioctets.

Qu’est-ce que la blockchain Filecoin ?

La blockchain Filecoin est une plate-forme de stockage distribuée en nuage (hors site) open source sur laquelle les participants peuvent stocker des informations importantes.

Le projet a été conceptualisé pour la première fois en 2014 en tant que réseau de stockage de fichiers peer-to-peer, un système de fichiers interplanétaire (IPFS)

Le réseau principal du projet a été lancé en octobre 2020 après avoir effectué une offre initiale de pièces qui a permis de récolter 205 millions de dollars en 2017.

La blockchain Filecoin enregistre les informations qui lui sont envoyées par ses participants, et les enregistrements peuvent être récupérés à l’avenir mais ne peuvent pas être effacés car ils font partie du réseau blockchain.

La blockchain utilise le mécanisme de consensus de preuve d’espace-temps et de preuve de réplication pour valider de nouveaux blocs. La preuve de réplication permet de s’assurer que les mêmes données ne sont pas répliquées sur le réseau, tandis que la preuve d’espace-temps permet le stockage d’informations pendant une durée donnée.

L’écosystème Filecoin compte deux types de mineurs ; les mineurs de récupération et le mineur de stockage.

Les nœuds de mineurs de récupération du réseau de blockchain Filecoin rivalisent pour servir les utilisateurs (clients) avec toutes les données demandées le plus rapidement possible. En un mot, ils récupèrent les informations stockées et les mettent à la disposition de toute personne qui demande à voir les informations.

En échange de la récupération des informations stockées, les mineurs de récupération sont récompensés par des pièces FIL à titre de frais. Cette récompense encourage davantage de nœuds du réseau à vouloir participer au minage.

D’autre part, les mineurs de stockage fournissent un espace de stockage aux utilisateurs jusqu’à une durée spécifique. De ce fait, ils sont en concurrence permanente avec les contrats fonciers pour offrir du stockage aux personnes ayant besoin d’espace de stockage.

Une fois qu’un mineur de stockage conclut un accord avec un utilisateur pour offrir l’espace de stockage, le mineur conserve les données du client et les scelle. En échange de fournir aux clients un espace de stockage pour leurs informations, les mineurs de stockage sont récompensés en frais FIL.

Les mineurs de stockage sont responsables de l’extraction de nouveaux blocs Filecoin. Et en retour, ils gagnent des récompenses en bloc pour l’exploitation des nouveaux blocs.

Comment fonctionne le réseau Filecoin ?

Contrairement aux solutions de stockage cloud centralisé comme Cloudflare ou Amazon (sociétés avec des centres de commande centraux), Filecoin propose un stockage cloud décentralisé. Par conséquent, les données ou informations stockées dans la blockchain Filecoin sont plus facilement récupérables et, en même temps, difficiles à censurer.

En étant décentralisé, Filecoin permet aux participants d’être les gardiens de leurs données, et il est facilement accessible à toute personne pouvant accéder à Internet dans le monde entier.

Qui est le fondateur de Filecoin ?

Le réseau Filecoin a été fondé par Juan Benet, un informaticien américain responsable de la création du système de fichiers interplanétaire (IPFS).

Benet est également le fondateur de Protocol Labs, qu’il a fondé en 2014.

Historique des prix Filecoin FIL

Filecoin (FIL) a commencé à négocier en décembre 2017, peu de temps après avoir mené son ICO. Le commerce a commencé bien avant la sortie du réseau principal Filecoin.

Entre décembre 2017 et mai 2020, FIL s’est négocié en dessous de 30 $. Puis, à partir de la mi-mai, le prix du Filecoin a commencé à augmenter et la tendance haussière s’est poursuivie jusqu’au 1er avril 2021, date à laquelle il a atteint son prix le plus élevé de 237,24 $.

Figure 1. Graphique de l’historique des prix Filecoin par CoinMarketCap

Après avoir atteint son plus haut historique à la mi-mai 2021, Filecoin a pris un virage baissier, qui s’est poursuivi jusqu’à la mi-juillet lorsque le marché est redevenu haussier. Il est important de noter que le prix Filecoin est resté au-dessus de son prix de départ même pendant la tendance baissière passée.

Figure 2. Variation en pourcentage du prix Filecoin au cours de différentes périodes

D’après le tableau ci-dessus de Coingecko, il est évident que la pièce FIL a connu une dynamique haussière au cours des 30 derniers jours.

Analyse technique de Filecoin

Le prix du Filecoin a déjà dépassé le premier niveau de résistance (R1) selon l’indicateur de points de pivot standard. Le R1 était à 61,94 $ et la crypto-monnaie se négocie actuellement à 67,53 $.

Cet indicateur signifie que les commerçants et les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur le niveau R2 à 72,30 $.

Figure 3. Application de l’indicateur de points de pivot au chat Filecoin

Et bien que les valeurs des niveaux de résistance et de support diffèrent légèrement, le site Web de Walletinvestor reflète la même chose dans son analyse technique Filecoin.

Figure 4 Niveaux de résistance et de support selon Walletinvestor

Prévision de prix Filecoin FIL

Voici une prévision de prix Filecoin pour aider les commerçants et les investisseurs à comprendre à quoi s’attendre s’ils investissent dans Filecoin.

Dans cette prévision de prix, nous examinerons les différentes prévisions de prix qui ont été effectuées par différents analystes de marché en ligne.

Figure 5. Prévision de prix Filecoin à court terme par Walletinvestor

Walletinvestor prédit que la tendance haussière actuelle se poursuivra, mais à un rythme plus lent que ce que nous avons vu au cours des dernières semaines.

Selon la prévision de prix indiquée dans le tableau ci-dessous, FIL enregistrera un prix maximum de 75,450 $ et un prix minimum de 57,886 $ au cours des 14 prochains jours.

Le prix maximum pour les 14 prochains jours est bien inférieur au sommet historique de la pièce de 237,24 $.

Figure 6. Prévision du prix du FIL à 14 jours par Waletinvestor

La prévision à long terme du prix du Filecoin montre également une tendance haussière probable qui se poursuivra au-delà de 2022, comme le montre le graphique ci-dessous.

Figure 7. Prévision du prix du Filecoin 2021 2022

Il est important de noter que selon le graphique ci-dessus, le prix maximum du Filecoin devrait toujours être inférieur à son niveau record actuel.

Faut-il investir dans Filecoin (FIL) ?

Selon Walletinvestor.com, FIL est considéré comme une pièce verte, et les prévisions de bénéfices de Filecoin devraient continuer à augmenter jusqu’en 2026, en fonction du besoin croissant des personnes du monde entier d’obtenir un espace de stockage en ligne où ils peuvent stocker leurs informations.

Figure 8. Filecoin prévoit les bénéfices de WalletInvestor si l’on achète un jeton FIL

Bien que le prix actuel de Filecoin soit encore bien inférieur à celui du Bitcoin, qui est actuellement la crypto-monnaie la plus appréciée, Filecoin a montré qu’il peut être un investissement rentable à long terme.

Où pouvez-vous acheter Filecoin (FIL) ?

Supposons que vous cherchiez à acheter Filecoin (FIL). Dans ce cas, il existe plusieurs échanges où vous pouvez le faire, notamment l’échange crypto Kraken, l’échange crypto décentralisé Gemini et l’échange crypto Huobi.

Conclusion

En se basant sur les prévisions de Filecoin ci-dessus basées sur les prévisions en USD, FIL a d’excellentes perspectives de poursuivre sa tendance haussière actuelle.

De plus, le réseau de blockchain Filecoin a un grand potentiel de croissance car il vise à résoudre l’un des problèmes éternels du stockage de fichiers dans le monde. En offrant une solution de stockage de données décentralisée, les personnes du monde entier peuvent facilement stocker leurs données en ligne sans céder la propriété des données à un tiers. En un mot, les participants Filecoin conservent la propriété des données.

Dans le même temps, la prévision du prix des pièces de monnaie FIL montre que cela peut être une bonne opportunité d’investissement pour ceux qui recherchent une crypto-monnaie dans laquelle investir. Si l’on achetait le Filecoin (FIL) aujourd’hui, ils gagneraient environ 37 $ d’ici la fin de 2021 pour chaque Pièce Filecoin qu’ils achètent, en fonction des prévisions de prix Filecoin ci-dessus.

Si l’on achetait 100 cinq pièces au prix moyen actuel de 67,53 $ et que la prédiction FIL ci-dessus était maintenue, il gagnerait 3 700 $ d’ici la fin de 2021.

La beauté est que Filecoin n’a pas un prix élevé, ce qui signifie que n’importe qui peut posséder une pièce Filecoin contrairement à Bitcoin. Même après 2022, le prix de Filecoin sera toujours facilement abordable pour beaucoup si les prévisions de prix de Filecoin ci-dessus se maintiennent.

Bien que les prévisions de prix de Filecoin montrent un avenir prometteur, il faut être conscient du fait que le marché des crypto-monnaies est très volatil et que les grandes fluctuations du marché des crypto-monnaies se produisent en quelques fractions de secondes. Par conséquent, ils devraient demander des conseils en investissement avant de décider d’investir dans la technologie blockchain Filecoin et sa crypto-monnaie native, FIL.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.