Prévision de prix Filecoin, Tezos, Cosmos

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le Bitcoin s’est stabilisé au-dessus de 42 000 $, mais le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté. Cette situation influence également négativement le prix de Filecoin FIL/USD, Tezos XTZ/USD et Cosmos ATOM/USD, et les traders doivent être très prudents lors de l’ouverture de leurs positions.

Les prix de ces trois crypto-monnaies pourraient encore s’affaiblir si la tendance négative se poursuit, et les traders devraient considérer que si Bitcoin retombe en dessous du support de 40 000 $, cela ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Les conséquences de l’Evergrande ont également une influence négative sur le marché ; l’entreprise est au bord de l’effondrement et les gens sont particulièrement opposés au risque lorsque la stabilité économique est en cause.

« La récession sur le marché des crypto-monnaies n'est rien d'autre que des investisseurs qui se précipitent pour liquider leurs fonds de crypto-monnaies de peur que la crise en Chine ne perturbe le plus grand équilibre financier du monde. Nous continuerons de voir des investisseurs et des institutions financières de tous les jours utiliser des crypto-monnaies et valider la proposition de valeur sous-jacente des actifs numériques. à long terme », a déclaré Bobby Zagotta, PDG américain de l'échange crypto Bitstamp.

L’une des principales banques suisses, UBS, a récemment averti ses clients que le marché des crypto-monnaies est un marché hautement spéculatif qui présente des risques importants. Il est également important de mentionner que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a proposé une interdiction des transactions anonymes de crypto-monnaie dans le but de lutter contre les transactions de blanchiment d’argent.

L’Union européenne a également proposé une interdiction des transactions anonymes de crypto-monnaie en juillet 2021 et, selon UBS, la réglementation sur les crypto-monnaies pourrait affecter négativement le marché. Tous les fournisseurs de crypto-monnaie seront tenus d’appliquer les règles de l’UE, ce qui signifie que toutes les transactions de crypto-monnaie doivent enregistrer les noms et les informations des clients.

Filecoin (FIL) continue de s’échanger près du niveau de support de 50 $

Filecoin est passé de 120 $ à 50 $ en moins de quatre semaines, et le prix actuel oscille autour de 54 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix brise le niveau de support à 50 $, ce serait un signal de “vente” très fort, et la prochaine cible pourrait se situer autour de 40 $. Filecoin reste dans un marché baissier et les traders doivent utiliser des ordres stop-loss et take-profit lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est actuellement élevé.

Tezos (XTZ) toujours sous pression

Source des données : tradingview.com

Si le prix tombe en dessous du support de 6 $, ce serait un signal de “vente” fort, et la prochaine cible pourrait se situer autour de 5 $. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, mais si le prix dépasse les 7,5 $, nous avons une voie claire vers la résistance des 8 $.

Cosmos (ATOM) a prolongé sa correction des sommets historiques supérieurs à 44 $

Source des données : tradingview.com

Cosmos (ATOM) a prolongé sa correction par rapport aux plus hauts historiques au-dessus de 44 $, mais ce serait un signal d’achat d’ATOM si le prix dépasse la résistance de 45 $. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 50 $ ou même plus ; Pourtant, si le prix tombe en dessous du support de 30 $, ce serait un signal de “vente” fort.

