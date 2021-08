Prévision de prix haussier de Cardano: ADA pour atteindre 5 $

in

Il existe toutes sortes de prédictions haussières sur le prix des cryptos, malgré la volatilité massive du marché. Découvrez les dernières prévisions optimistes sur le prix de l’ADA de Cardano.

Le stratège cryptographique populaire Michaël van de Poppe a abordé l’avenir de la pièce ADA tandis que les commerçants attendent la mise à jour d’Alonzo qui apportera la capacité des contrats intelligents à la blockchain.

Dans une nouvelle vidéo, il aborde les niveaux de résistance clés à mesure que la pièce monte.

“Cardano franchit la résistance, et nous avons eu une légère consolidation et maintenant une nouvelle cassure de l’élan haussier, dans lequel je me souviens bien de ce que nous disions – hé, le niveau autour de 1 $ est à peu près une zone de support très lourde , pourrait être un déclencheur pour une longue entrée… », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi et a souligné que « Vous pouvez voir que tout se réveille en ce moment, mais fait toujours face à de fortes zones de résistance. Bitcoin le fait. C’est l’éther qui fait ça. Litecoin le fera. Et maintenant, Cardano a également fait une grosse percée à la hausse. »

ADA pour atteindre 5 $

Malgré le rallye de Cardano, l’analyste a déclaré qu’il ne recommandait pas d’acheter la crypto pour le moment à environ 1,852 $ en raison de barrières de prix clés.

« Devez-vous entrer dans Cardano à ce stade ? Non. Cardano est actuellement confronté à cette résistance ici aussi… dans laquelle le point d’entrée que vous regardez est soit ce nouveau test [around $1.47] ou ce retest ici [around $1.33]. C’est là que vous devriez rechercher une transaction sur Cardano car le stop-loss est très facile à placer si vous recherchez ces points d’entrée. Si vous ne l’obtenez pas, passez votre chemin. Passez au suivant.

Il s’est également assuré de baisser l’objectif de prix qui impressionnera certainement beaucoup de commerçants.

“Les prochaines zones cibles pour Cardano dans une nouvelle vague d’impulsions sont de 3,35 $ et 5,00 $.”

Au moment de la rédaction de cet article, ADA se négocie dans le vert et la pièce est au prix de 2,03 $.

