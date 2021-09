Prévision de prix HBAR: devrait casser et retester

Le prix Hedera Hashgraph a continué à défier la gravité. Le HBAR / USD a atteint un sommet historique de 0,5800 $, portant son gain du 22 juin à plus de 320%. Sa capitalisation boursière totale a atteint plus de 5 milliards de dollars US, ce qui en fait la 33e plus grande crypto-monnaie au monde. Il est pris en sandwich entre Elrond et Aave.

Pourquoi Hedera se rencontre-t-elle ?

Hedera Hashgraph est l’un des projets de blockchain à la croissance la plus rapide au monde. Il est relativement différent d’autres projets comme Ethereum et Binance Smart Chain en ce sens qu’il se concentre sur les entreprises. En ce sens, il est relativement similaire à VeChain, dont la plate-forme aide les entreprises à résoudre certains de leurs plus grands défis dans la chaîne d’approvisionnement.

La plateforme de Hedera Hashgraph a de nombreux cas d’utilisation, notamment dans le secteur financier. Il peut être utilisé dans la prévention de la fraude, le traitement des paiements, la gestion des identités et les jeux. Dans le passé, de nombreuses entreprises telles que Dovu, The Chopra Foundation et tune.fm ont utilisé leur plate-forme.

Une autre caractéristique notable de Hedera est son système de gouvernement. La plate-forme est détenue et gérée par certaines des principales entreprises et organisations.

Les plus notables sont IBM, London Stock Exchange (LSE), Standard Bank et Google. Cette semaine, les développeurs ont annoncé que l’IIT Madras, une université indienne, était devenue membre.

Alors pourquoi le prix de Hedera Hashgraph augmente-t-il ? À mon avis, je pense qu’il augmente à mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent sa technologie. Récemment, de nombreuses entreprises telles que EarthID, Dropp et Hala Systems ont commencé à utiliser le réseau.

Dans le même temps, le concept de Fear of Missing Out (FOMO) a été mis en cause. Le prix du HBAR a augmenté alors que les commerçants et les investisseurs tentent d’acheter la prochaine grande chose. De plus, ils ont vu des plates-formes relativement inconnues comme Terra et Solana passer de l’obscurité pour devenir l’une des plus grandes plates-formes au monde.

Prévision de prix Hedera Hashgraph

Le graphique journalier montre que le prix Hedera Hashgraph a fait quelque chose de remarquable cette semaine. D’une part, il a augmenté au cours des cinq derniers jours consécutifs et les bougies semblent augmenter en taille.

Une autre chose notable est qu’il est passé au-dessus du niveau de résistance clé à 0,4755 $, qui était le précédent record absolu. En conséquence, il a terminé la formation de la section de tasse du modèle de tasse et de poignée.

Par conséquent, le prix HBAR est susceptible de casser et de retester la configuration et de retester le support actuel à 0,4755 $. C’est là qu’un actif teste à nouveau le support précédent, puis reprend la tendance haussière ou baissière.

