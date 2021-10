Prévision de prix Hedera Hashgraph : HBAR est-il un bon investissement en octobre ?

Le Hedera Hashgraph (HBAR) recule après avoir fortement chuté au cours des deux dernières semaines de septembre. Le prix de HBAR se négocie à 0,3885 $, soit environ 35% au-dessus du plus bas du 20 septembre.

La motivation de Hedera s’estompe

Hedera Hashgraph est un projet de blockchain de haut niveau destiné aux utilisateurs professionnels. Le réseau aide les utilisateurs à créer des applications décentralisées qui résolvent des problèmes spécifiques. Contrairement à d’autres projets de blockchain, le réseau est connu pour son conseil d’administration qui est composé de certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde telles qu’IBM, Facebook et Wipro.

Hedera Hashgraph a été largement adopté ces dernières semaines. Sparkle s’est récemment associé à Retail Data Systems et Hedera Hashgraph pour lancer leur service de reçus électroniques. De même, Acoer a adopté Hedera pour construire sa gestion décentralisée et la protection des droits des utilisateurs.

Liechtenstein Blockchain Innovation (LCX) s’est également associé à Hedera pour établir une nouvelle norme pour les actifs numériques tokenisés dans les valeurs mobilières.

Cette tendance devrait se poursuivre, d’autant plus que de plus en plus de développeurs en apprennent davantage sur la technologie. Hedera a déjà débloqué 5 milliards de dollars pour construire son écosystème. La fondation distribuera environ 10,7 milliards de HBAR, dans l’une des plus importantes subventions de l’industrie. Hedera s’est également associé à Filecoin pour offrir des subventions d’interopérabilité Web3.

Le prix Hedera Hashgraph a rebondi ces derniers jours. Vous n’êtes pas seul, car d’autres crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum ont également connu une reprise prudente. Bitcoin se négocie à 47 000 $, soit environ 5 000 $ de plus qu’il était la semaine dernière.

De même, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies suivies par CoinMarketCap a atteint plus de 2,1 billions de dollars.

Par conséquent, d’un point de vue fondamental, il est possible que Hedera Hashgraph continue à augmenter à long terme. De plus, les investisseurs sont constamment à l’affût de la prochaine grande nouveauté des crypto-monnaies.

Prévision de prix Hedera Hashgraph

Le graphique journalier montre que le prix Hedera Hashgraph a rebondi ces derniers jours. Le prix est de quelques points en dessous du niveau de résistance important à 0,4565 $, qui était le précédent record absolu. Le prix est au-dessus des moyennes mobiles de 25 et 50 jours.

Il forme également la section de poignée du modèle de tasse et de poignée. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier.

Par conséquent, je soupçonne que le prix HBAR franchira bientôt la résistance clé à 0,4565 $, puis rebondira vers un nouveau plus haut historique.

Le post Hedera Hashgraph Price Prediction : HBAR est-il un bon investissement en octobre ? est apparu en premier sur Invezz.