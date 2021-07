Prévision de prix Hedera Hashgraph

Comparer

HBAR est une crypto-monnaie circulant sur le réseau Hedera Hashgraph, servant à la fois de carburant pour les transactions et de moyen de sécurisation du réseau via le staking. La mission de Hedera est de fournir une infrastructure réseau évolutive de niveau entreprise pour les Dapps, avec des cas d’utilisation allant de la prévention de la fraude aux jeux.

Bien que Hedera, comme d’autres projets de cryptographie, utilise la technologie du grand livre distribué (DLT), il est unique en ce que la structure du grand livre général n’est pas une blockchain. Le consensus est atteint à l’aide d’un graphique acyclique dirigé ou d’une technologie de hachage. Les fondateurs de Hedera affirment que cette méthode est beaucoup plus rapide, moins chère et « plus verte » que la technologie blockchain sans sacrifier la sécurité. Un autre événement plutôt rare est un projet de cryptographie comme celui-ci qui dispose d’un organe directeur étendu – un conseil composé de représentants de grandes sociétés d’investissement (qui comprennent des acteurs comme Boeing et Google). Par exemple, le conseil a effectivement contrôlé l’approvisionnement en HBAR après son émission lors de la phase de test du projet Hedera en 2018.

Les fonds initiaux ont été collectés via SAFT (Simple Agreement for Future Tokens). Les jetons HBAR ont commencé à être mis en circulation en 2019, et le calendrier de sortie des pièces suivant est très lent, afin d’assurer les pénuries et de réduire le risque d’attaque.

Après l’apparition de HBAR sur le marché en 2019, il a été relativement calme pendant un certain temps, dépassant rarement la barre des 0,04 $ jusqu’en janvier 2021. À cette époque, Hedera a commencé à montrer ses cartes fortes, par exemple en prenant contact avec le secrétaire du Texas. État. Cela a entraîné une augmentation du prix (~ 0,15 $ à la mi-février). En mars, le prix du HBAR a encore augmenté, à environ 0,4 $, puis a rebondi à ~ 0,3 $ et a de nouveau augmenté plusieurs fois avant de s’installer dans une tendance baissière. Il semble que la dépense énergétique infime d’Hedera ne l’ait pas immunisé contre le virage baissier du marché des crypto-monnaies après qu’Elon Musk ait dit quelque chose à ce sujet. Cependant, en juin, la baisse des prix de Hedera a ralenti, restant au-dessus de la ligne d’au moins ~ 0,14 $, et elle pourrait se préparer à inverser sa tendance dans la seconde moitié de l’été.

Même si une analyse technique précise à 100% de la crypto-monnaie Hedera Hashgraph est à peine possible, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez voir la note d’achat et de vente HBAR agrégée en temps réel pour la période sélectionnée. Le résumé HBAR/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Hedera Hashgraph (HBAR) à partir de plates-formes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix de Hedera Hashgraph passera de 0,1859 $ à 0,516 $ en un an. Cela fait de HBAR un investissement incroyable. Le potentiel de gain à long terme est de 177,57%. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 1 854 $.

Répondant à la question de savoir si Hedera Hashgraph est un bon investissement, TradingBeasts dit un oui catégorique. Dans les perspectives de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 0,2520247 $ avec une croissance à 0,2865414 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Hedera Hashgraph augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 0,188618 $ au prix d’aujourd’hui à 0,736441 $. Il passera à 0,3169636 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Sur la base de ces prévisions, Hedera Hashgraph est un investissement rentable à long terme.

Comme il ressort clairement de l’analyse citée ci-dessus, les projections Hedera Hashgraph (HBAR) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix HBAR positifs ou négatifs. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques issues des projets Hedera Hashgraph, l’environnement crypto en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

