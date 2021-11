Prévision de prix HNT : cela vaut-il la peine d’investir à 42 $ ?

Helium HNT / USD est un réseau décentralisé basé sur la blockchain développé pour permettre aux appareils de l’Internet des objets (IoT) de communiquer entre eux.

Lancé en 2019, son cœur de réseau permet à ces appareils de communiquer entre eux via un réseau de nœuds.

L’hélium atteint un nouveau sommet historique augmentant son attractivité pour les investisseurs

L’hélium (HNT) a atteint 52,41 $ le 7 novembre, marquant son dernier sommet historique.

Cela a surpris le monde de la cryptographie et peut être attribué au fait qu’en moyenne plus de 1,5 points d’accès ont été mis en ligne par minute, ce qui a fini par fournir une couverture et a extrait des jetons HNT au cours du mois dernier.

De plus, le 7 novembre, Helium s’est également associé à FreedomFi et DISH dans le but d’offrir la couverture Helium 5G à un plus grand nombre de personnes.

Tout cela a contribué à la croissance de la popularité et de la valeur du jeton HNT.

La question qui préoccupe tout le monde en ce moment est la suivante : jusqu’où le jeton HNT peut-il croître ? Découvrons-le.

Faut-il investir dans l’hélium (HNT) ?

Le 8 novembre, l’hélium (HNT) valait 42,19 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances le mois dernier.

Sa valeur la plus élevée de tous les temps a été atteinte le 7 novembre lorsque le jeton est passé à 52,41 $.

En termes de performances le mois dernier, le 1er octobre, HNT avait son point le plus bas en valeur à 17,1 $. À cette époque, sa valeur était de 35,31 $ inférieure à son point de valeur ATH.

Son point de valeur le plus élevé était le 30 octobre, lorsque la valeur du jeton a augmenté à 31,65 $. Cela indique que de sa valeur le 30 octobre à sa valeur la plus élevée de tous les temps, le jeton a augmenté de 20,76 $.

Dans cet esprit, du 1er au 30 octobre, le jeton HNT a augmenté de 14,55 $, soit 85 %.

Ensuite, d’octobre 340 au 7 octobre, le jeton a augmenté de 65% supplémentaires.

Le 8 novembre, la valeur était de 10,22 $ ou 19 % inférieure à son plus haut historique du 7 novembre.

Cependant, cela constitue un point de valeur solide dans lequel investir, car le jeton HNT a le potentiel d’atteindre 52 $ fin novembre.

