Prévision de prix Litecoin après arnaque avec Walmart

Le prix du Litecoin (LTC / USD) a reculé lundi après que Walmart (NYSE : WMT) a démenti les informations faisant état d’un partenariat entre les deux entités. La pièce se négocie à 178 $, soit environ 26% en dessous du plus haut niveau de lundi.

Association Litecoin et Walmart

Walmart est le plus grand détaillant au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 404 milliards de dollars. L’entreprise possède des milliers de succursales aux États-Unis et une présence en ligne importante.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Plus tôt lundi, le prix du Litecoin a bondi de 30% alors même que d’autres crypto-monnaies ont reculé. Cette augmentation est intervenue après un communiqué de presse via Globe Newswire faisant référence à un partenariat entre la Fondation Litecoin et Walmart. La déclaration a été confirmée par un tweet envoyé depuis le compte Twitter officiel de Litecoin.

Ces événements ont mis en lumière des problèmes de manipulation du marché dans l’industrie des crypto-monnaies. Cela pourrait faire pression sur les régulateurs et les législateurs pour qu’ils durcissent leurs réglementations. Dans un communiqué, un analyste a déclaré à Bloomberg que :

“Les menaces de manipulation du marché ont été au centre des préoccupations des régulateurs autour de ces actifs et dire que cela attirera leur attention est un euphémisme extrême.”

Un partenariat entre Litecoin et Walmart aurait été une excellente nouvelle pour les crypto-monnaies en raison du volume d’affaires réalisé chaque année par le détaillant. Par exemple, la société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 552 milliards de dollars en 2020.

L’annonce était également notable car elle est intervenue quelques semaines après que Walmart a fait les gros titres de l’industrie de la crypto-monnaie. Le site d’emploi de la société a annoncé un leader de la crypto-monnaie, qui superviserait les investissements et la recherche de la plate-forme dans l’industrie.

Le prix du Litecoin est également en difficulté car le marché global reste instable. Les crypto-monnaies ont perdu plus de 300 milliards de dollars en valeur ces dernières semaines. De même, les actions ont baissé et les analystes de banques clés telles que Deutsche Bank, Bank of America et Citi s’attendent à ce que cette vente se poursuive à l’automne.

Prévision du prix du Litecoin

Le graphique journalier montre que le prix LTC a atteint son plus haut niveau depuis le 19 mai après le canular de Walmart. La pièce est ensuite tombée à 175 $, là où elle se trouvait ces derniers jours. Ce prix est également le long des moyennes mobiles de 25 et 50 jours (MA). Il est également légèrement inférieur au niveau de résistance clé à 190 $, tandis que l’indice de force relative (RSI) est tombé à 50.

Par conséquent, la pièce devrait rester dans la fourchette actuelle alors que les investisseurs surveillent l’évolution des prix de Bitcoin, car les deux sont étroitement corrélés.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent