Prévision de prix Litecoin: LTC est sur la bonne voie pour un bond de 17%

Le prix du Litecoin (LCT / USD) se situait dans une fourchette relativement étroite mercredi alors que les investisseurs attendaient la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. La pièce s’échangeait à 200 $, là où elle se trouvait ces derniers jours. Cela porte sa valorisation boursière à environ 13 milliards de dollars US, ce qui en fait la 17e plus grande crypto-monnaie au monde.

Décision de la Réserve fédérale

Litecoin est une crypto-monnaie de deuxième génération qui a été lancée pour offrir une meilleure alternative au Bitcoin. Il s’agit d’une crypto-monnaie peer-to-peer que les gens peuvent envoyer et acheter à un coût relativement moindre.

Litecoin est bien connu pour sa relation étroite avec Bitcoin. Historiquement, Litecoin a suivi l’action des prix de Bitcoin. Il augmente lorsque Bitcoin augmente et vice versa.

Récemment, cependant, cette corrélation a divergé. Alors que Bitcoin se négocie près de son plus haut niveau jamais enregistré, Litecoin est toujours en dessous de son plus haut historique à plus de 112%. Cette action sur les prix est principalement due au fait que Bitcoin bénéficie considérablement du lancement de l’Exchange-Traded Fund (BITO).

Le prochain grand catalyseur pour le prix du Litecoin sera la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux. Dans ce document, les analystes s’attendent à ce que la banque centrale devienne un peu agressive étant donné que l’économie a connu une forte reprise. Le taux de chômage a diminué tandis que l’inflation a continué d’augmenter.

En théorie, une Fed agressive devrait être négative pour le prix du Litecoin. Cependant, en réalité, cela ne se produira probablement pas car le marché a déjà évalué la situation.

Pendant ce temps, les données en chaîne montrent que l’activité dans l’écosystème Litecoin se porte bien. Selon BTC.com, le taux de hachage a fait des gains modestes ces dernières semaines. Il est actuellement au plus haut depuis le 6 octobre. La difficulté d’extraction s’est également accrue, signe d’une augmentation de l’activité.

Prévision du prix du Litecoin

Sur le graphique journalier, nous voyons que le prix LTC a été dans une tendance haussière ces dernières semaines. Cette tendance l’a poussé entre 23,6% et 38,2% des niveaux de retracement de Fibonacci. La tendance haussière est également soutenue par les moyennes mobiles à 25 et 50 jours. En particulier, le MACD est passé au-dessus du niveau neutre.

Par conséquent, il est possible que le prix du Litecoin continue d’augmenter alors que les taureaux ciblent le niveau de support clé à 235 $, soit environ 17% au-dessus du niveau actuel. C’était le plus haut niveau en septembre.

La prévision de prix post Litecoin: LTC est sur la bonne voie pour un bond de 17% est apparue en premier sur Invezz.