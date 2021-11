Prévision de prix Litecoin: LTC prépare une hausse de 25% à 300 $

Le prix du Litecoin (LTC / USD) a connu une forte poussée à la hausse cette semaine alors que les prix des crypto-monnaies se sont redressés. Il a augmenté au cours des trois derniers jours consécutifs et se négocie actuellement au plus haut depuis mai de cette année. LTC a augmenté d’environ 133% par rapport à son plus bas niveau en juillet.

Rallye LTC

Litecoin est une crypto-monnaie peer-to-peer qui fonctionne de la même manière que Bitcoin. En tant que produit de deuxième génération, de nouveaux LTC sont créés à l’aide de l’exploitation minière. Après l’extraction, les gens peuvent les conserver dans leur portefeuille, les dépenser et même les envoyer à leurs amis.

Le réseau de Litecoin est relativement moins encombré que celui de Bitcoin. Par conséquent, de nombreuses personnes qui préfèrent la confidentialité dans les transactions la préfèrent au Bitcoin. De plus, le réseau est relativement plus rapide et a des frais moins élevés.

La principale raison pour laquelle le prix LTC augmente est due à l’action générale des prix du Bitcoin. Cette semaine, Bitcoin a fortement augmenté et est actuellement proche de son plus haut historique. Ethereum a déjà atteint un niveau record.

Historiquement, Litecoin a tendance à avoir une corrélation étroite avec Bitcoin. Cela est en partie dû à la différence de prix entre les deux. Par exemple, alors que Bitcoin se négocie actuellement à plus de 66 000 $, Litecoin se négocie à 242 $. Par conséquent, de nombreux commerçants de détail préfèrent acheter du Litecoin au lieu du Bitcoin plus cher.

Pendant ce temps, les données en chaîne montrent que l’activité réseau de Litecoin est en plein essor. Par exemple, le taux de hachage de la pièce est passé à 320 TH/s, ce qui est le plus élevé depuis août de cette année. Les difficultés de minage et les portefeuilles de SLD ont également augmenté.

Prévision du prix du Litecoin

Le graphique journalier montre que le prix LTC s’est relativement bien comporté ces derniers mois. Et aujourd’hui, la pièce a réussi à dépasser le niveau de résistance clé à 237 $. Il s’agissait d’un niveau important car il s’agissait du niveau le plus élevé depuis le 13 septembre.

Le prix du Litecoin a réussi à dépasser les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. C’est un signal haussier. De plus, le prix a évolué entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 38,2% et 50%. Les oscillateurs comme la stochastique et l’indice de force relative (RSI) ont également augmenté. Par conséquent, pour l’instant, la tendance haussière se poursuivra probablement alors que les taureaux ciblent le niveau de résistance clé à 300 $. Ce prix est d’environ 25 % au-dessus du niveau actuel. Ce point de vue est conforme à ma précédente prévision LTC.

La prévision de prix post Litecoin: LTC sur le point d’augmenter de 25% à 300 $ est apparue en premier sur Invezz.