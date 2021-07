Prévision de prix Livepeer

Comparer

Le Livepeer Token (LPT) est un token ERC-20 utilisé par le protocole Livepeer, un réseau de streaming vidéo décentralisé construit sur la blockchain Ethereum. Son objectif est d’améliorer la qualité vidéo et de rendre les services de streaming plus accessibles aux développeurs.

La diffusion en direct occupe une grande partie de la bande passante Internet. Les vidéos en streaming doivent être transcodées pour être optimisées pour différents appareils et capacités Internet. Ce processus, cependant, est très coûteux, ce qui le rend inabordable pour les petites startups axées sur la vidéo. Livepeer résout ce problème en fournissant aux développeurs une plate-forme qu’ils peuvent utiliser pour ajouter des capacités de streaming à leurs projets. L’infrastructure sous-jacente de cette plate-forme est le p2p, qui permet de réduire les coûts tout en augmentant la fiabilité de la transmission.

Certains nœuds participent au processus de transcodage en apportant certaines de leurs ressources informatiques au réseau, appelées orchestrateurs. Le droit de devenir orchestrateur est accordé en détenant des jetons Livepeer. Un autre type de nœud, appelé Delegator, place ses jetons vers un orchestrateur mais ne fait pas le travail lui-même. Les orchestrateurs et les délégués gagnent des récompenses pour leur participation. Les développeurs et les utilisateurs finaux, quant à eux, utilisent leurs tokens comme moyen de paiement pour les services réseau. Tout détenteur de token peut également participer au processus de vote.

Peu de temps après le début des échanges en 2019, le prix du jeton Livepeer est passé à 7 – 8 $ et est resté à ce niveau jusqu’à l’automne de la même année. Il est ensuite tombé de 2 $ à 3 $, et jusqu’à fin 2020, le tableau des prix Livepeer était sans incident. Le prix a commencé à remonter au niveau précédent en janvier 2021 après l’annonce d’un soutien aux investissements en niveaux de gris pour le projet, encore renforcé par sa confirmation en mars ; Début avril, Livepeer avait franchi la barre des 40 $. Certaines annonces de grande envergure ont certainement aidé, envoyant le prix à un niveau record de 45,22 $ le 11 mai. Cependant, Livepeer s’est avéré être l’un des projets les plus durement touchés par le crash de Bitcoin – fin mai, son prix a considérablement chuté, atteignant 10,95 $ à un moment donné. Livepeer a pu rebondir, mais pas pour atteindre les sommets précédents : début juillet, il se négociait à environ 17 $.

Même si une analyse technique précise à 100% de la crypto-monnaie Livepeer est à peine possible, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez voir la note d’achat et de vente LPT agrégée en temps réel pour la période sélectionnée. Le résumé LPT/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Livepeer (LPT) à partir des plateformes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix de Livepeer passera de 11,44 $ à 40 079 $ en un an. Cela fait de LPT un investissement incroyable. Le potentiel de revenu à long terme est de 250,34%. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 147 762 $.

Répondant à la question de savoir si Livepeer est un bon investissement, TradingBeasts dit un oui catégorique. Dans la perspective de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 11 901 $ avec une croissance à 14 426 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Livepeer augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 11,5207 $ au prix d’aujourd’hui à 38,0165009 $. Il passera à 19 3304025 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Sur la base de ces prévisions, Livepeer est un investissement rentable à long terme.

Comme le montre l’analyse citée ci-dessus, les projections Livepeer (LPT) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix LPT positifs ou négatifs. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques issues des projets Livepeer, l’environnement crypto en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

SwapSpace est un agrégateur d’échange de crypto-monnaies qui vous permet d’échanger plus de 450 crypto-monnaies à taux fixes et flottants. Nous collectons les taux des principaux échanges cryptographiques sur le marché à l’écran et laissons nos utilisateurs comparer et choisir l’option qu’ils préfèrent. Nous n’ajoutons pas de frais en plus des frais de partenaire, ce qui rend le trading via SwapSpace rentable. Le temps d’échange n’est pas plus long que dans n’importe lequel de nos services intégrés à partir de 10 minutes. Le support SwapSpace fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

