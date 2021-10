Prévision de prix MATIC en tant que partenaire de Polygon avec DraftKings

Le prix de Polygon (MATIC) est resté stable lundi, même après que les développeurs ont annoncé un accord majeur avec DraftKings. Le prix de MATIC se négocie à 1,4965 $, ce qui est légèrement inférieur au sommet du week-end de 1,6285 $.

Partenariat Polygon et DraftKings

Polygon est le plus grand projet de blockchain de couche 2 au monde. MATIC, son token natif, a une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars, ce qui en fait le 21e plus gros token au monde.

Polygon aide les développeurs à optimiser leurs applications construites sur Ethereum. Pour ce faire, il résout certains des plus grands défis auxquels Ethereum est confronté, tels que la vitesse lente, l’évolutivité et les coûts de transaction plus élevés.

À ce jour, des centaines de projets ont été construits à l’aide de la plate-forme Polygon. Certains des plus populaires sont Curve, Aave et SushiSwap. Au total, toutes ces applications ont une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 4,5 milliards de dollars.

D’autre part, DraftKings est l’une des plus grandes sociétés de paris au monde. Il a une capitalisation boursière totale de plus de 20 milliards de dollars et est en train de racheter Entain pour environ 22 milliards de dollars.

À présent, DraftKings et Polygon s’associent sur une offre qui verra le premier utiliser la technologie Polygon. Précisément, DraftKings utilisera Polygon pour booster son service Marketplace. DraftKings deviendra également un validateur pour les nœuds Polygon. Les validateurs font partie d’un réseau de preuve de participation qui ont la possibilité de vérifier les blocs. Dans un communiqué, le PDG de DraftKings a déclaré :

« L’évolutivité et la durabilité restent quelques-uns des défis critiques de la technologie blockchain. Alors que nous jetons aujourd’hui les bases de la vision de DraftKings Marketplace de demain, les vastes informations et les produits éprouvés de Polygon autour de solutions évolutives sont inestimables ».

L’annonce est une validation importante de Polygon et pourrait aider à faire grimper le prix de MATIC. D’une part, Polygon est en train de devenir rapidement un acteur de premier plan dans l’industrie du NFT.

Prévision de prix MATIC

Le graphique journalier montre que le prix du MATIC s’est situé dans une fourchette étroite ces dernières semaines. Le prix a eu du mal à dépasser le niveau de résistance clé à 1,7860 $. Il se situe également quelques points au-dessus des moyennes mobiles à 25 et 50 jours.

Il est également légèrement inférieur au niveau de retracement de 50 % de Fib. Par conséquent, à ce stade, les perspectives de prix globales pour Polygon sont neutres. Une vue haussière ne sera confirmée que si le prix parvient à dépasser la résistance à 1,7860 $.

La publication MATIC Price Prediction en tant que partenaires de polygone avec DraftKings est apparue en premier sur Invezz.