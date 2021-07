Prévision de prix Matic

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

MATIC est un jeton ERC-20 natif de Polygon (anciennement Matic Network), qui est une solution de mise à l’échelle de couche 2. Polygon combine un protocole et un cadre pour créer des réseaux blockchain, qui sont entièrement compatibles avec Ethereum et connectés au principal de votre réseau. Polygon a été lancé en 2017 et a déménagé sur son propre réseau en 2019. Le projet est soutenu par de grands noms comme Binance et Coinbase.

La plate-forme préférée pour le développement de blockchain est Ethereum, mais elle a quelques limites : elle est lente, chère et non personnalisable. Polygon permet d’éviter ces problèmes en utilisant le protocole de consensus Proof-of-Stake et un framework Plasma modifié (une solution initialement proposée par Vitalik Buterin), qui prend en charge un système de blockchain connecté à la chaîne Ethereum. Cette solution permet de traiter plus de 65 000 transactions par seconde avec des temps de commit de bloc inférieurs à 2 secondes. Il est prévu de mettre en œuvre d’autres solutions de mise à l’échelle en plus de Plasma, telles que les cumuls optimistes, les cumuls zk, les chaînes latérales et autres.

Polygon fournit ce framework aux développeurs qui souhaitent faire évoluer leurs dApps ainsi que les outils pour créer facilement leurs propres chaînes (modèles de chaîne, prise en charge du langage Solidity / Viper, bibliothèques Ethereum, solutions d’implémentation de mécanismes de consensus, etc.). Les chaînes résultantes sont compatibles entre elles, ainsi qu’avec la chaîne principale Ethereum. Les transactions au sein de l’écosystème Polygon sont payées en jetons MATIC, qui sont également utilisés pour les services de paiement et les frais de transaction.

Matic Network a lancé des outils de développement de blockchain et a changé son nom pour Polygon en février 2021. Depuis lors, le prix du jeton MATIC, qui n’avait pas franchi la barre des 0,03 $ auparavant, a commencé à augmenter, atteignant près de 0,9 $ en avril. . Après une petite interruption, le prix a grimpé en flèche, atteignant le plus haut historique de 2,68 $ le 18 mai 2021. Notamment, cela s’est produit en même temps que la plupart des autres prix des crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum, s’effondraient. Cette disparité peut s’expliquer par l’intérêt croissant pour les solutions alternatives de blockchain. Quelques jours plus tard, MATIC a connu une brève récession, mais s’est rapidement rétablie, bénéficiant du soutien d’organisations de premier plan et de personnes comme Mark Cuban. Il s’est négocié à environ 2 dollars pendant un certain temps, mais fin mai, il a commencé à afficher des tendances baissières, oscillant entre 1,15 et 1,20 dollar à la mi-juin. Cela peut être lié à certains problèmes d’image publique causés par un certain nombre de projets frauduleux mis en œuvre sur le réseau Polygon, ainsi qu’au marché baissier connu par les crypto-monnaies en général. Cependant, il y a encore beaucoup de confiance dans Polygon, ce qui semble être un signe positif pour l’avenir du prix de MATIC.

Depuis fin mai 2021, MATIC s’échange dans une configuration en coin descendant, ce qui peut indiquer un renversement de tendance à venir. À court terme, fin juin, le prix du MATIC a commencé à augmenter, mais le prix doit être surveillé de près car il atteint le niveau de résistance précédent de 1,31 $. S’il casse cette ligne, cela confirmerait davantage la probabilité que MATIC devienne haussier. Cependant, si ce n’est pas le cas, vous pourriez vous préparer à une autre baisse ou au moins à une consolidation dans la zone de support, autour de 0,75 à 0,90 $. Dans ce cas, il faut être à l’affût de la formation d’un triangle descendant et surveiller d’autres signes d’une cassure ou d’une cassure de prix.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Matic (MATIC) à partir de plates-formes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix de Matic passera de 1 137 $ à 6 272 $ en un an. Cela fait de MATIC un investissement incroyable. Le potentiel de revenu à long terme est de 451,63 %. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 26 595 $.

Répondant à la question de savoir si Polygon est un bon investissement, TradingBeasts dit un oui catégorique. Dans la perspective de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 1,56306 $ avec une réduction à 1,44606 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Matic Network augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 0,873181 $ au prix d’aujourd’hui à 2,6562189 $. Il passera à 1,471578 $ d’ici 2022 et commencera sa réduction en 2023-2024. Sur la base de ces prévisions, Matic Network est un investissement rentable à long terme.

Comme le montre l’analyse citée ci-dessus, les projections de Matic (MATIC) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix positifs ou négatifs pour MATIC. En effet, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets Matic, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Oui, MATIC a déjà franchi la barrière du 1 $. Il pourrait baisser à court terme, mais les prévisions à long terme montrent que cette pièce se négocie constamment au-dessus de ce niveau.

Oui, certaines prévisions de prix de Polygon promettent qu’il atteindra 10 $ en 2022. Même si cela ne se produit pas si tôt, c’est possible.

Depuis le changement de marque et l’élargissement de son offre d’une simple solution de mise à l’échelle à un cadre de développement complet au début de 2021, Polygon a suscité beaucoup d’intérêt. La rumeur s’est répandue que la technologie Polygon est solide, avec de nombreux noms de premier plan comme Kyber Network. Cela signifie que de nombreuses personnes ont confiance dans l’avenir du jeton Polygon et MATIC.

Oui, le réseau MATIC est appelé à croître à long terme. Les fondateurs ont de bons antécédents pour continuer à développer leur réseau, par exemple en ajoutant certaines fonctionnalités clés pour les développeurs de blockchain en février 2021, ce qui a entraîné une croissance rapide de la popularité. Cela en fait un bon investissement.

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

SwapSpace est un agrégateur d’échange de crypto-monnaies qui vous permet d’échanger plus de 450 crypto-monnaies à taux fixes et flottants. Nous collectons à l’écran les taux des principaux échanges cryptographiques du marché et laissons nos utilisateurs comparer et choisir l’option qu’ils préfèrent. Nous n’ajoutons pas de frais en plus des frais de partenaire, ce qui rend le trading via SwapSpace rentable. Le temps d’échange n’est pas plus long que dans n’importe lequel de nos services intégrés à partir de 10 minutes. Le support SwapSpace fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Derniers articles :

Prévision de prix Hedera Hashgraph

Prévision de prix VeThor